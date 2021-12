Bestcena.pl znowu działa i... znowu coś jest nie tak

Zalecamy ostrożność.

W listopadzie dowiedzieliśmy się, że Bestcena.pl wraca do gry , także jako operator sieci komórkowej. Tak, to ten sam sklep, który 30 stycznia 2020 roku wstrzymał sprzedaż smartfonów , w związku z kontrolą polskiej skarbówki. Wtedy też wyszło na jaw, że Bestcena nie sprzedaje urządzeń, tylko usługę ich najmu . Nowa wersja Bestcena.pl już działa i znowu jest kontrowersyjnie.Pod adresem Bestcena.pl wystartował po raz kolejny sklep ze smartfonami. Odwiedzających stronę jego stronę główną wita kiepskiej jakości grafika rodem z lat 90', która mogłaby sugerować, że mamy do czynienia z witryną stworzoną na szybko przez oszustów. Wygląda jednak na to, że wszystko jest w porządku... przynajmniej teoretycznie.

"Bestcena jest platformą internetową (podobną do eBay czy Allegro), która umożliwia swoim Klientom składanie zamówień na sprzęt elektroniczy online w modelu biznesowym „Produkt jako Usługa”, jednocześnie (już wkrótce) łącząc w sobie cechy wirtualnego operatora – dostawcy usług telekomunikacyjnych pod własną marką „Bestcena Mobile”."

Mając w pamięci pokręcony regulamin poprzedniej wersji sklepu, szybko postanowiłem spojrzeć w nowy. Zanim to zrobiłem, zerknąłem na stronę "O nas". Tam przeczytałem:Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z Bestcena.plJeżeli wydaje się Wam, że coś jest nie tak, to dobrze się Wam wydaje. Bestcena.pl ma zamiar sprzedawać usługi, a nie produkty. Oznacza, że nabywcy smartfonów de facto mogą nabywać wyłącznie prawo do użytkowania urządzenia należącego faktycznie do innej osoby. Sprawdźmy regulamin Bestcena.pl.W regulaminie słowo "najem" nie pada ani razu. Czy to oznacza, że konsument nabywa produkty na własność?. W regulaminie widnieją wzmianki o zawieraniu umów Kupna-Sprzedaży, które nie występują tak naprawdę w polskim systemie prawnym. Tak, w Polsce zawierane są umowy sprzedaży,nazywane czasem umowami "kupna-sprzedaży". Podmiot zarejestrowany w Wielkiej Brytanii może mieć tego świadomość, celowo stosując taką właśnie wykreowaną przez siebie nazwę umowy.Wskazówką powinien być tutaj cytat ze strony "O nas".Drodzy czytelnicy, sugerujemy zachowanie daleko idącej ostrożności przed skorzystaniem z oferty Bestcena.pl.Źródło: mat. własny