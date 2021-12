Orange wypłaci Polakom rekompensaty. Skończy też z irytującymi flash SMS

To także koniec flash SMS.

Myśleliście, że wymuszenie zmian praktyk na firmie InPost to ostatni tegoroczny sukces polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Nic bardziej mylnego. Jeszcze przed końcem roku UOKiK wywalczył rekompensaty dla abonentów sieci Orange. Chodzi o głośną sprawę dotyczącą usług direct billing oraz flash SMS. Sprawdź, czy i Ty możesz liczyć na rekompensatę ze strony operatora.Orange Polska wypłaci abonentom sieci rekompensaty za aktywację serwisów podmiotów trzecich i usług nietelekomunikacyjnych spółki. To skutek najnowszej decyzji Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego. Jego zastrzeżenia wzbudziły wcześniej nieprawidłowości w ramach aktywacji płatnych usług Orange Polska oraz subskrypcji oferowanych przez inne podmioty dla abonentów tej sieci.- powiedział Prezes UOKiK.Postępowanie dotyczyło usług nietelekomunikacyjnych Orange, aktywowanych poprzez powiadomienia flash SMS, wysyłane na ekranie głównym systemu smartfona: "Gdzie jest Dziecko", "Chroń dzieci w sieci", "Nawigacja Orange", "CyberTarcza" oraz "Zabezpiecz PESEL". Z pewnością niejednokrotnie aktywowaliście którąś z powyższych przypadkiem. Ponadto, chodziło także o usługi podmiotów trzecich rozliczanych za pośrednictwem usługi "Zamów z Orange", w tym GAMEMINE, KidzInMine, VIDIX.mobi. UOKiK zakwestionował m.in. brak oznaczenia, że kliknięcie przycisku "OK" oznacza zamówienie z obowiązkiem zapłaty.Orange Polska nie będzie więcej stosować flash SMS-ów, co jest naprawdę świetną wiadomością dla konsumentów.Zamówiłeś nieświadomie dodatkowo płatny serwis lub usługę nietelekomunikacyjną? Operator wypłaci Ci rekompensatę - wyniesie ona podwójną wysokość ceny aktywowanej treści. Dotyczy to byłych i obecnych abonentów, którzy złożyli reklamację do spółki.Szczegółowe warunki uzyskania rekompensaty znajdziecie w tej decyzji Źródło: UOKiK