840 milionów złotych kary dla znanej influencerki

Streamerka, bizneswoman, miliarderka

Chiński rząd porządnie zabrał się za lokalnych influencerów. Organy podatkowe zaczęły dokładnie prześwietlać ich zarobki, a efekty kontroli już teraz są spektakularne. Niedawno poinformowano o grzywnach nałożonych na dwie gwiazdy internetu o łącznej wartości 100 milionów juanów (64,5 miliona złotych). Teraz jednak odpalono prawdziwą bombę - popularna chińska celebrytka Viya dostała aż 1,34 miliarda juanów, czyli około 840 milionów złotych kary za unikanie płacenia podatków. Chodzi o działalność z lat 2019 i 2020, które były najlepszym okresem jej kariery.Jest mi bardzo przykro z powodu naruszenia praw i przepisów podatkowych. W pełni przyjmuję karę wymierzoną mi przez władze podatkowe - napisała w ostatnim poście na jednym z portali społecznościowych. Gwiazda, jak widać, jest świadoma złamania prawa i nie ma zamiaru unikać odpowiedzialności.Viya tak naprawdę nazywa się Huang Wei, ma 36 lat i zajmuje się głównie streamingiem, jednak w innym rozumieniu, niż jest to popularne w Polsce i Europie. Wei nie transmituje żadnych rozgrywek ani humorystycznych treści. Zasłynęła przede wszystkim ze sprzedaży produktów i usług na Taobao Live - platformie należącej do korporacji Alibaba. Zajmuje się ona sprzedażą społecznościową, czyli bardzo popularną w Chinach gałęzią rynku e-commerce, która zanotowała olbrzymi rozkwit w ostatnich latach.Viya to w tej chwili jedna z największych postaci internetu i celebrytek Państwa Środka, która zdobyła niemałą popularność również poza granicami ojczystego kraju. Amerykański tygodnik Time umieścił ją na liście 500 najbardziej wpływowych osób w 2021 roku, a posiadany majątek, który obecnie wyceniany jest na około 1,25 miliarda dolarów, plasuje ją wśród 500 najbogatszych Chińczyków.Jedną z głośniejszych akcji, w które zaangażowana była Viya, jest zbiórka na rzecz ofiar pandemii w mieście Wuhan, która odbyła się podczas specjalnej relacji live w 2020 roku. Wówczas udało się zebrać aż 32 miliony dolarów.Źródło: Reuters / fot. tyt. Unsplash / Laura Chouette