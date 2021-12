Wysadził Teslę w powietrze. Nie odpowiadał mu koszt wymiany baterii

Ciekawe, czy było warto...

Pommijätkät wysadził samochód Tesla Model S używając 30 kg dynamitu

Internauci wprost uwielbiają oglądać, jak influencerzy niszczą drogie rzeczy. Nie pytajcie mnie o to, dlaczego tak jest. Tak jest i już. Rosyjski youtuber Michaił Litwin celowo rozbił Porsche Taycan , a wcześniej spalił drogiego Mercedesa . Efekt? Miliony odsłon i tysiące pozytywnych reakcji i komentarzy. Ekipa Friza wysadziła Audi TT za kilka tysięcy złotych i... spore grono polskich nastolatków było usatysfakcjonowane. Teraz pewien Fin postanowił wysadził w powietrze 8-letnią Teslę Model S. Dlaczego? Powody są dwa: oficjalny i ten oczywisty.Jeśli nie masz pomysłu na viralowe wideo, po prostu coś zniszcz. Zgodnie z tą zasadą postanowił zadziałać fiński youtuber, prowadzący niewielki kanał Pommijätkät w serwisie YouTube. Oficjalnie postanowił on wysadzić 8-letnią Teslę Model S 85 dlatego, że wymiana zużytych baterii miała kosztować go ok. 20 tysięcy euro, czyli równowartość ok. 92,5 tysiąca złotych. Nieoficjalnie chciał zaistnieć w sieci, a że najwyraźniej go stać, to......wysadził swój pojazd przy użyciu 30 kg dynamitu. Uprzednio umieścił w samochodzie kukłę mającą przypominać postać Elona Muska. Fin puścił tym samym z dymem pojazd wart całkiem niemałe pieniądze. Czy było warto?