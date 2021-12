Pornhub podsumowuje 2021 rok. Te fakty Cię zaskoczą

Mnóstwo interesujących danych.

Każdego roku w grudniu Pornhub publikuje ciekawe i zupełnie bezpieczne do przeglądania w pracy (SFW) zestawienie, dotyczące trendów panujących w obrębie serwisu na przestrzeni minionych dwunastu miesięcy. Nie inaczej jest i w tym roku. Popularny serwis z filmami dla dorosłych już po raz ósmy opublikował Pornhub Year in Review, dające interesujące spojrzenie na to, co kręci ludzi z całego świata. Dowiedzieliśmy się też, czego na Pornhub szukają Polacy.Standardowo zestawienie zaczyna się od podsumowania najczęściej wyszukiwanych fraz. Prym wiodło Hentai, czyli jeden z gatunków anime i mangi o tematyce pornograficznej. Na drugim miejscu znalazł się... romantyzm. Czyż to nie piękne? Podium zamyka seks grupowy i czar jakby pryska.

18-24 - 22%

- 22% 25-34 - 30%

- 30% 35-44 - 23%

- 23% 45-54 - 13%

- 13% 55-64 - 8%

- 8% 65+ - 4%

Polacy mogą być z siebie dumni... lub wręcz przeciwnie. Polska po raz kolejny znalazła się w TOP 20 krajów, generujących 79% całego ruchu na Pornhub. Uplasowaliśmy się na 13. miejscu - pomiędzy Australią i Ukrainą. Względem poprzedniego roku Polska awansowała o jedną lokatę.Źródło: PornhubMieszkańcy Polski są najwyraźniej koneserami kina... albo cierpią na samotność... albo szukają dodatkowych wrażeń. Sam nie wiem. Znajdujemy się na 7. miejscu na świecie pod względem średniego czasu wizyty na stronie. 9 minut i 51 sekund to czas gorszy o 10 sekund niż w zeszłym roku. Interpretujcie to jak chcecie. Co istotne, Panie zaczęły przesiadywać na Pornhub dłużej średnio o 14 sekund. A skoro już przy Paniach jesteśmy...Źródło: PornhubWyobraźcie sobie, że istnieje jeden kraj na świecie, w którym pikantne filmy bardziej interesują Panie niż Panów. Państwem tym są Filipiny, gdzie kobiety odpowiadają za 52% wszystkich wizyt. Średnia dla całego świata wynosi 35% pań do 65% panów. W Polsce panie stanowią 32% wszystkich oglądających.Źródło: PornhubPrzeciętny widz porno starzeje się. Średnia wieku odwiedzającego witrynę w 2021 roku wyniosła 37 lat, czyli o rok więcej, niż było to w ubiegłym roku. Na koniec rzućmy okiem na demografię polskich widzów. Ile procent widzów stanowią osoby z poszczególnych grup wiekowych?Statystyki jest oczywiście więcej i wszystkie przeczytacie na blogu Pornhub Insights. Spokojnie, można go odwiedzić nawet w pracy.Źródło: Pornhub