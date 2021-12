TikTok otwiera własne restauracje. Oto TikTok kitchen

Ciekawy pomysł na zwiększenie dochodów.

Restauracje TikToka już w 2022 roku

"Słuchaj, masz platformę z miliardem widzów, którzy są stale zaangażowani, zgodnie z wszelkimi statystykami"

"Po raz pierwszy pojawia się taka marka – dla setek milionów ludzi".

Miliard użytkowników TikToka to kopalnia pieniędzy

Czy media społecznościowe oraz gastronomia mogą iść w parze? Jedyne pytanie, które należy sobie zadać w kontekście powyższej wątpliwości brzmi: a dlaczego by nie? Bloomberg donosi, iż TikTok łączy swoje siły z firmą o nazwie Virtual Dining Concepts, by otworzyć w sumie ponad 1000 placówek serwujących jedzenie. Sieć fast-foodów TikToka ma powstać jeszcze przed końcem 2022 roku.Początkowo zostanie otwartych około 300 placówek o nazwie, które serwowały będą jedzenie w dostawie. Do końca 2022 roku w planach jest stworzenie ponad 1000 takich lokali. Są także złe wieści dla Polaków łasych na intrygująco zapowiadającą się ofertę TikToka: sieć działać będzie jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej początkowo.- mówi w rozmowie z Bloomberg współzałożyciel, Robert Earl.Nacisk zostanie położony na najpopularniejsze trendy kulinarne na platformie TikTok, w tym pieczony makaron feta (najczęściej wyszukiwane danie w Google w 2021 roku) oraz chipsy z makaronu, czyli ugotowany makaron pokryty serem, smażony we frytownicy beztłuszczowej. Menu ma zmieniać się cyklicznie, co trzy miesiące.Nie wszystkie restauracje serwujące jedzenie w ofercie TikToka będą nowymi lokalami. Niektóre z nich to restauracje już istniejące, jak na przykład Buca di Beppo i Bertucci's. Według raportu ceny jedzenia od TikToka będą "porównywalne z innymi markami Virtual Dining Concept".Nawet jeśli tylko niewielka część bazy użytkowników TikToka zainteresuje się zamawianiem jedzenia bezpośrednio pod swoje drzwi, będzie można na tym dobrze zarobić. Media społecznościowe nadal szukają nietuzinkowych sposobów na rozszerzenie swojej oferty na świat rzeczywisty. Pomysł TikToka wydaje się jednym z ciekawszych, aby to zrobić.Źródło: Bloomberg