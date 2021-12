InPost zmienia kontrowersyjne praktyki po interwencji UOKiK

Dobre wieści.

InPost zmienia praktyki po interwencji Prezesa UOKiK

"Skargi, które wpłynęły do UOKiK dały podstawę do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Sprawdziliśmy, czy problemy poruszane przez konsumentów mają miejsce. W trakcie postępowania spółka dostosowała się do naszych zastrzeżeń. Część zmian została już wdrożona, co mogli już odczuć konsumenci korzystający z tych usług"

Mam wrażenie, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jeszcze nigdy nie był tak aktywny jak w 2021 roku. Postępowanie w sprawie Apple kara dla TeleGo za oszukiwanie seniorów, wzięcie pod lupę PayPala , czy wreszcie działania wymierzone w polskich influencerów , wcale nie stroniących od kryptoreklamy. Z przyjemnością donosimy o tym, że pod ciężarem oskarżeń ze strony UOKiK ugiął się InPost, operator Paczkomatów.Prezes UOKiK interweniował w InPoście, w związku ze skargami ze strony polskich konsumentów. Tym nie podobały się zasady odbioru i nadawania przesyłek. Chodziło m.in. o dodatkowe opłaty za weryfikację błędnych wymiarów przesyłek oraz przekierowania do innych Paczkomatów bez zgody konsumenta.- mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.InPost zrezygnował z automatycznego przekierowania paczki do innego Paczkomatu w sytuacji, gdy wskazany Paczkomat docelowy jest przepełniony lub uległ awarii. Obecnie w takiej sytuacji paczka trafi na jeden dzień do Paczkomatu tymczasowego oddalonego o maksymalnie 2 km w linii prostej. Gdy nie zostanie odebrana, trafi do pierwotnie wskazanego Paczkomatu. Potwierdzam, że InPost działa już w ten właśnie sposób, bowiem miałem styczność z takim działaniem przy okazji zamówienia prezentów mikołajkowych.InPost od 2022 roku zrezygnuje również z pobierania opłaty w wysokości 3,68 złotych za weryfikację gabarytów przesyłki. Ponadto, InPost wydłuży czas odbioru przesyłki z punktów o ograniczonej dostępności, np. sklepów nieczynnych w niedziele handlowe o 24 godziny za każdy dzień, gdy dany punkt był niedostępny.Źródło: UOKiK