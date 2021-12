Facebook oferował USA pomoc przy kształtowaniu COVID-owych obostrzeń i cenzurę

Ujawniono kolejne wiadomości.

Zuckerberg zaproponował Fauciemu współpracę

"jak może pomóc przekonać społeczeństwo do lockdownów, aby utrzymać kraj zamknięty przez 8 miesięcy oraz opłacić urzędników stanowych, by zmienili procedury w sposób korzystny dla stanowienia odpowiedniego prawa"

Przez ostatnie pół roku na Facebooku pojawiło się sporo fake newsów, związanych z ofertą skierowaną drogą mailową przez Marka Zuckerberga do Anthony'ego Fauciego, głównego doradcy medycznego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prawdą okazało się jedynie to, że CEO firmy Meta (Facebook) zaproponował amerykańskiemu lekarzowi i popularyzatorowi wiedzy o chorobach zakaźnych przekazanie danych użytkowników serwisu, ułatwiające podejmowanie kolejnych decyzji dotyczących obostrzeń. To wystarczyło, aby w sieci zawrzało.Będące na kolejnej fali popularności posty na Facebooku głoszą, że założyciel i dyrektor generalny Facebooka, Mark Zuckerberg, w kwietniu 2020 roku zapytał czołowego amerykańskiego eksperta ds. chorób zakaźnych Anthony’ego Fauci, o to. Wiadomości do Fauciego, do których dotarli dziennikarze dzięki ustawie o wolności informacji dowodzą, że Zuckerberg faktycznie pytał, czy Facebook może pomóc przekonywać społeczeństwo do działań podjętych w odpowiedzi na szalejącą na pandemię oraz przekazać ich dane rządowi, by usprawnić podejmowanie kolejnych antypandemicznych ruchów, ale nie ma w nich wzmianki na temat innych rewelacji.W treści ujawnionej wiadomości czytamy, że Zuckerberg chce pomóc w staraniach Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID), mających na celu wygaszenie pandemii i "otwarcie" na nowo życia społecznego. Zaproponował, że Facebook może przekazać, mogące pomóc podejmowanie działań związanych z obostrzeniami w taki sposób, aby były one skuteczne. Facebook uruchomił nawet specjalną ankietę dotyczącą objawów i potencjalnych zachorowań (pamiętacie?), której wyniki chciał przekazywać władzom USA, a potencjalnie być może także innych państw.Zuckerberg zapytał Fauciego, czy uważa, że któreś dane mogą się przydać - jeśli okazałoby się, że tak, Facebook był w stanie je przekazać. CEO Facebooka miał też proponować cenzurowanie określonych treści związanych z koronawirusem w obrębie omawianego serwisu społecznościowego.Anthony Fauci zaprzeczył, jakoby kontaktował się z Zuckerbergiem prywatnie nawet po tym, jak e-maile ukazały się w sieci.Źródło: Reuters , National Pulse, via ithardware