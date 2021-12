Andrzej Duda zawiesza konto na TikToku. Znamy powód

Wpadajcie.

Andrzej Duda znika z TikToka

Prezydent Polski Andrzej Duda na TikToku posiadał swoje konto od marca 2020 roku. Właśnie wtedy opublikował tam pierwszy film, na którym reklamował turniej e-sportowy Grarantanna, współorganizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Trzeba przyznać, że wideo cieszyło się gigantyczną popularnością, ale wielu zastanawiało się czy głowa państwa powinna w ogóle "bawić się" w TikToka. Po ponad 1,5 roku konto zostało zawieszone.Obecność prezydenta Andrzeja Dudy na TikToku od początku wywoływała spore kontrowersje. Jedni Polacy uważali to za obciach i coś, co nie przystoi głowie państwa, a inni postrzegali w sposób pozytywny uznając, że dzięki temu udowodni, że jest bliżej obywateli. Andrzej Duda zniknął z TikToka po raz pierwszy w sierpniu 2020 roku. Stało się tak wtedy ze względu na zamieszanie wkoło TikToka oraz praktyk serwisu, które miałyby naruszać prywatność. Był to wynik rekomendacji ABW.Obecnie konto Andrzeja Dudy na TikToku zmieniło status nai nie są na nim dostępne żadne materiały wideo. Aby je zaobserwować należy kliknąć stosowny przycisk, jednakże decyzja o przyjęciu obserwatora leży po stronie zarządzającego kontem. Podobno nikt nie doczeka się już możliwości śledzenia poczynań głowy państwa, a ta nie będzie już nagrywać nowych materiałów.