Od prawie 10 lat szuka swojego dysku twardego. Były na nim Bitcoiny za miliony dolarów

Co za pech.

Ludzie gubią kryptowaluty na masową skalę





fot. Thought Catalog - Unsplash

Cyfrowa waluta staje się coraz bardziej popularna, a wraz z nią nieprzyjemne scenariusze - od kradzieży po… zwykłe wyrzucenie starego dysku na śmietnik. 35-letni James Howells wyrzucił swój stary twardy dysk podczas wiosennego sprzątania swojego domu w Newport Wales w Wielkiej Brytanii. Sytuacja miała miejsce w 2013 roku.Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na dysku Howellsa znajdowały się klucze prywatne do 7500 Bitcoinów. Na dzień dzisiejszy to fortuna -W momencie, w którym Howells wyrzucił swój dysk z kluczami do Bitcoinów, ich wartość była bardzo mała. Dziś, przy obecnym kursie Bitcoina ten 35-latek byłby już multimilionerem. 7500 Bitcoinów to bowiem około 357 milionów dolarów. W wywiadzie dla serwisu Guardian Howells tłumaczył, iż próbował szukać dysku na każdy możliwy sposób. Pojechał nawet ze śmieciarzami na wysypisko, aby szukać zaginionego, komputerowego komponentu.Nie udało się.Howells znalazł inny sposób. Zaangażował lokalną społeczność mieszkańców Newport Wales i obiecał każdemu stosowną kwotę za to, że pomoże odnaleźć zgubiony dysk. Oczywiście jeśli dalej będzie dało się odczytać z niego dane. 35-latek zaoferował również, iż przekaże 25 proc. całej kwoty na Covid Relief Fund - fundusz pomagający osobom chorym na koronawirusa w Wielkiej Brytanii.Niestety zgubiony dysk twardy Howellsa może nie zostać nigdy odnaleziony. Ten 35-latek nie jest jedyną osoba, która zgubiła kryptowaluty. New York Times szacuje, że na świecie na ten moment zginęło około 140 miliardów dolarów w Bitcoinach. Wszystko to przez nieuważnych właścicieli oraz osoby, które na przykład zapomniały hasła do swojego portfela lub nie utworzyły jego kopii zapasowej. Na świecie istnieje nawet organizacja Crypto Asset Recovery, która pomaga zainteresowanym odzyskać hasła przybliżające je do powrotnego uzyskania dostępu do swoich kryptowalut.No cóż, w przypadku Howellsa trzeba było… po prostu myśleć. Gdyby to zrobił, to dziś byłby milionerem.Źródło: Guardian / fot. vianet ramos - Unsplash