Daniel Magical nie stawił się w więzieniu. Wybrał streamowanie

Polski wymiar sprawiedliwości nie działa.

Dlaczego DanielMagical nie poszedł do więzienia?

"Nie poszedłem, bo byłem nachlany - wypiłem pół litra whisky, pół litra wódki z wami"

"do godziny 15:00"

Dlaczego DanielMagical miał iść do więzienia?

"Odwieszony "Magicalowi" rok więzienia to kara, którą wymierzono mu w przeszłości za publiczne (podczas streamu) nakłanianie matki i jej konkubenta do składania fałszywych zeznań na komisariacie. Karę Danielowi Z. zawieszono na okres próby, podczas której miał: podjąć stałą pracę zarobkową, nie organizować ani nie uczestniczyć w streamach z udziałem alkoholu, wulgaryzmów i przemocy oraz poddać się dozorowi kuratora. Z tych obowiązków się nie wywiązał: streamował dalej, nie znalazł pracy, od kuratora przez kilka miesięcy nawet nie odebrał telefonu."

Kim jest patostreamer?

19 listopada informowaliśmy Was, że patostreamer DanielMagical i jego matka idą do więzienia . Podczas gdy Małgorzata Z. zgłosiła się do odbycia kary 9 grudnia w zakładzie karnym Bydgoszcz Fordon, tego samego nie zrobił jej syn. Obecnie trwa jego stream, na którym zdaniem internautów "Daniel Z. kpi z wymiaru sprawiedliwości".- obwieścił o godzinie 15:28, 16 grudnia 2021 roku. Wcześniej powiedział, że "najwyżej po niego przyjdą". Na swoim trwającym obecnie streamie DanielMagical zebrał do tej pory 2352 złote.Chwilę później wyjaśnił, że, jednakże przyjęcia były. Twierdzi, że do więzienia ze względu na spóźnienie nie został przyjęty. Niektórzy widzowie sugerują, że powinien podjąć identyczną próbę dzisiaj, skoro wczoraj "zawalił".Przykład DanielaMagicala pokazuje jak skutecznie "działa" wymiar sprawiedliwości w Polsce. Niektórzy widzowie liczą na to, że transmisję przerwie w pewnym momencie policja, jednakże stream trwa już od około 20 godzin (to sugeruje YouTube) i nic nie wskazuje na to, aby miał zostać przymusowo zakończony.W 2019 roku jeden z najpopularniejszych polskich patostreamerów, DanielMagical, najpierw został zatrzymany , by błyskawicznie otrzymać sądowy zakaz publikowania treści w Internecie. Magical został skazany wtedy na karę warunkowego pozbawienia wolności na rok w zawieszeniu. Nie zastosował się do zaleceń sądu, w związku z czym teraz spędzić czas za kratami. Podobny los czeka jego matkę.9 listopada prawomocnym stało się zasądzenie o wykonaniu kary pozbawienia wolności w wysokości roku dla Daniela Z., a 2 listopada ośmiu miesięcy dla jego matki, Małgorzaty Z. Ostatnią linią obrony dla tej dwójki jest wniosek o odroczenie kary w związku z poważną chorobą lub innymi istotnymi przeciwnościami losu, bądź też wniosek o dozór elektroniczny.Prokurator Joanna Becińska, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód, mówiła, że zasądzenia wynikają z tego, iż DanielMagical i jego matka nie wykorzystali szans, które dał im wyrok w zawieszeniu. Za co dokładnie skazano patostreamerów?- tłumaczy serwis torun.naszemiasto.pl.Patostreamerzy w trakcie transmisji przeważnie starają się imponować widzom agresją, piciem alkoholu i wulgarnym językiem. Niewiele trzeba, aby dziś zaistnieć w sieci, na co doskonale wskazuje liczba fanów DanielaMagicala oraz liczba udzielonych mu wpłat.Źródło: YouTube