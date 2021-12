Bitcoin wkrótce może być bezwartościowy? Bank Anglii ostrzega.

Sceptyczne głosy na temat największej kryptowaluty.

Podobne stanowisko zajął w tej sprawie wysoko postawiony bankier, również z Banku Anglii, Jon Cunliffe. Powiedział on stacji BBC, że cały czas istnieje ryzyko, że wartość Bitcoina spadnie do zera. Przypomnijmy, że aktualnie największa i najpopularniejsza kryptowaluta kosztuje niecałe 50 tysięcy dolarów.– napisał z kolei Thomas Belsham, inny pracownik BoE.Jak widać, bank centralny jednej z największych gospodarek świata ma niezbyt dobre nastawienie do kryptowalut, czego efekty także widać w działaniach samego rządu. Przypomnijmy, że choć sam handel cyfrowymi walutami nie jest w Wielkiej Brytanii nielegalny, to zakazane jest na przykład korzystanie z największej giełdy na świecie - Binance Rynek kryptowalut urósł 10-krotnie od początku 2020 roku i obecnie ma kapitalizację wynoszącą prawie 2,5 biliona dolarów.Źródło: Reuters Techspot / fot. tyt. Unsplash / Maxim Hopman

Kryptowaluty z założenia są instrumentem zdecentralizowanym, co oznacza, że żadna instytucja ani osoba nie ma nad nim kontroli. To stoi oczywiście w sprzeczności z interesami światowych banków i rządów, a więc nie dziwne, że z reguły podchodzą one sceptycznie do tego typu aktywów. I choć niektóre instytucje, a nawet państwa powoli się do nich przekonują, wciąż możemy usłyszeć mocne słowa krytyki od liczących się w świecie finansjery nazwisk.Ostatnim przykładem takiego zachowania jest wypowiedź prezesa Banku Anglii (Bank of England), Andrew Baileyego. W ostrych słowach ostrzegł on przed inwestowaniem w Bitcoina i zalecił odpowiednim organom jak najszybsze uregulowanie całego rynku kryptowalut.- zaznaczył Bailey. Według niego, dopiero po objęciu cyfrowych walut kontrolą, będzie można rozważać je jako sensowną inwestycję.