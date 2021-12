Nowa usługa w Paczkomatach. Odbierz przesyłkę, zostaw opakowanie

I to jest eko postawa!

Zwrot pudełka do Paczkomatu

"Tylko w ubiegłym roku w Polsce wysłanych zostało ponad 640 mln paczek, w tym roku będzie ich jeszcze więcej. Niestety, opakowania są piętą achillesową branży e-commerce. Co roku setki milionów jednorazowych opakowań trafia na śmietniki. Przy obecnym wzroście rynku e-commerce kierunek jest tylko jeden – logistyka musi być nowoczesna, wydajna i jeszcze bardziej ekologiczna. Dlatego wprowadzamy pierwszy w Polsce system wtórnego obiegu opakowań w e-commerce. Opakowania są dostosowane rozmiarem do wysyłanego produktu, aby nie przewozić powietrza. Jako lider rynku wierzymy, że dostępność Paczkomatów InPostu i łatwość ich obsługi umożliwi wprowadzenie prawdziwie efektywnego systemu obrotu opakowaniami zwrotnymi"

Niektóre firmy jedynie pozorują podejmowanie eko działań , inne faktycznie się na nie decydują. Firma InPost, operator powszechnie znanych i lubianych Paczkomatów, wspólnie z Modivo wprowadza do swojej oferty ekologiczne opakowania wielokrotnego użytku. Konsumenci będą mogli zwracać pudełka do Paczkomatów, z których wyjęli przesyłkę, aby sprzedawca mógł je ponownie wykorzystać.W ramach testów prowadzonych z platformą e-obuwie.pl na ekologicznych opakowaniach wielokrotnego użytku będzie umieszczana wewnętrzna etykieta zwrotna. Zeskanowanie jej w dowolnym Paczkomacie umożliwia zwrot opakowania do magazynu InPost, po czym wróci ono do e-sklepu. Jedno opakowanie ma wytrzymać nawet 10-krotne wysłanie produktów do klientów. Łatwo policzyć jak kolosalne oszczędności kartonu to przyniesie. Nie wiadomo czy usługa będzie płatna "ekstra".– mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.Z analiz InPostu wynika, że zamówienie przesyłki do Paczkomatu zmniejsza emisję CO2 nawet o 75% w porównaniu do dostawy bezpośrednio do domu klienta. Powód jest prozaiczny: paczki wiezione przez kuriera trafiają w jedno miejsce, a nie są rozwożone bezpośrednio do różnych osób. Tylko w 2020 roku dostawy do Paczkomatów InPost ograniczyły emisję CO2 o ponad 180 000 ton.Wszystko w rękach konsumentów. To od nich finalnie będzie zależało to, czy pomysł InPostu się przyjmie. Będą oni musieli de facto opróżniać paczki przy Paczkomatach, co nie każdemu musi być na rękę.Źródło: InPost