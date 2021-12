Nike przejmuje firmę, która robi wirtualne buty i NFT. Po co?

Przygotowania do metaverse.





Nike widzi przyszłość w NFT i metaverse





Nike oficjalnie ogłosiło, iż przejęło firmę RTFKT Studios zajmującą się produkowaniem NFT oraz cyfrowych treści działających w ramach szeroko pojętego konceptu metaverse. Nike stara się więc udowodnić, iż jest już gotowe na internet przyszłości.Amerykańska firma wie, że będzie mogła zacząć sprzedawać swoje NFT przy wykorzystaniu technologii AR oraz VR. Jakie dokładnie ma na to plany marka pochodząca z Oregonu?Nike nazywa RTFKT Studios wiodącą marką wykorzystującą innowacje w celu dostarczenia nam przedmiotów nowej generacji. RTFKT twierdzi, iż w lutym 2021 roku w ramach współpracy z nastoletnim artystą FEWOCiOUS sprzedała około 600 par wirtualnych butów w postaci NFT w… sześć minut. W tym wypadku możemy mówić więc o przychodzie na poziomie 3,1 miliona dolarów. Nie jest jasne, ile obecnie warte są te NFT, ale sama transakcja może robić wrażenie.Nic dziwnego więc, że Nike jest zainteresowane podobnymi konceptami.RTFKT poszło o krok dalej od wirtualnych butów. Firma podjęła współpracę z japońskim artystą Takashim Murakamim w celu stworzenia gotowych, stylizowanych awatarów, które będą możliwe do kupienia przez użytkownika. Wszystkie z nich posiadają oczywiście wartość kolekcjonerską, jak na cyfrowe dobra przystało.Nike od jakiegoś czasu kieruje swoje oczy w kierunku najnowszych silników gier, NFT, technologii blockchain oraz rozszerzonej rzeczywistości. Firma chce stworzyć dla nas “jedyne w swoim rodzaju” wirtualne produkty i samo doświadczenie, nie tylko to związane z ich zakupem.Amerykanie nie ujawnili dokładnie, ile wydali na przejęcie RTFKT. Ostatnia z wymienionych marek została założona w styczniu 2020 roku. We wpisie szefa firmy na LinkedIn można zauważyć, iż nie do końca wierzy on w samą transakcję.Jedno jest pewne: przyszłość należy do cyfrowych butów. Pytanie tylko: ile będą nas kosztować?Źródło: Nike / fot. RTFKT