Aż 166 tysięcy złotych zebrano na NVIDIA Charity Stream 2021

No i stało się. NVIDIA Charity Stream 2021 został zakończony, a to oznacza, że nadszedł czas na podsumowania. Jest co podsumowywać, bo w trakcie 6 dni trwania charytatywnej transmisji wystąpiło na niej 72 twórców, a społeczności graczy udało się zebrać aż 166 tysięcy złotych na pomoc dzieciom z wadami wzroku. W tym roku NVIDIA Charity Stream 2021 odbywał się dla WOŚP.Dobrze przeczytaliście. Podczas trwającej 100 godzin charytatywnej transmisji, organizatorom udało się zebrać rekordową kwotę ponad 166 tysięcy złotych, która jeszcze wzrośnie na przestrzeni nadciągających godzin. Nie byłoby to oczywiście możliwe, gdyby nie aktywność widzów. Ci mogli oglądać nie tylko rozgrywkę z gier, ale też panele dyskusyjne oraz warsztaty.Mateusz Waliszewski, prowadzący szkołę rysunku i malarstwa EduKreska, pokazał jak wykorzystać podstawy rysunku i zasady perspektywy w tworzeniu scenografii gier komputerowych.Zainteresowani fotografią mogli wysłuchać porad profesjonalisty Jakuba Kaźmierczyka, który opowiadał o tym jak wykonać efektowne zdjęcia.Nie zabrakło nawet Roberta Makłowicza, który w NVIDIA Charity Stream wziął udział już po raz drugi. Lubiany podróżnik i kucharz amator pokazywał jak gotować smacznie, prosto i szybko.Stream uzupełniły aukcje na portalu Allegro , które nadal trwają, mogąc znacząco zwiększyć kwotę zebranych pieniędzy. Każda z blisko 50 licytacji jest warta uwagi – można m. in wylicytować kapelusz Roberta Makłowicza z jego autografem, unikalne szkolenia z gwiazdami polskiego esportu czy osobiste pamiątki przekazane przez twórców - uczestników streamu. To nie wszystko, da się tam wylicytować także trzy zmodyfikowane graficznie karty od Gigabyte (GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060). Za ich wygląd, inspirowany motywami związanymi z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, odpowiada Łukasz "CzugA" Maczuga, znany polski grafik samouk.Wśród uczestników mogliśmy zobaczyć m. in. Cyber Mariana, Jarosława "pashaBiceps" Jarząbkowskiego, Kingę Kujawską, Wojciecha "Łozo" Łozowskiego, piosenkarkę "Marie" i wielu innych zaproszonych gości. Całe wydarzenie wspomogli zaangażowani partnerzy: Lenovo, ASUS, Bethesda, CD Projekt RED, Komputronik, Logitech, Media Expert, OMEN, Quersus, Razer, SPC, SteelSeries i Techland przeznaczając sprzęt na nagrody i aukcje związane ze zbiórką.Wszystkie streamy można obejrzeć tutaj Tegoroczna edycja NVIDIA Charity Stream była już 7 tego typu akcją, w której gracze, internetowi twórcy i zaproszeni goście wspólnie zbierali pieniądze na szczytny cel.Źródło: NVIDIA