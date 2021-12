Kolejny produkt trafił na cmentarzysko Google. Ten miał jednak 20 lat

Może go używałeś.

Produkt wycofany tuż przed 21. urodzinami

Na przestrzeni swojego istnienia Google zabiło całe mnóstwo swoich produktów i projektów – niektóre jeszcze zanim te zdążyły tak naprawdę ujrzeć światło dzienne. Spośród nich wszystkich warto wspomnieć chociażby o platformach Google Cardboard, Google Play Music, YouTube Gaming czy Google+. Z czasem powstały nawet takie strony internetowe jak Killed by Google: Google Graveyard , które je upamiętniają.Teraz na Cmentarzysko Google trafił kolejny produkt. Miał on aż 20 lat, choć zapewne już dawno o jego istnieniu zapomniałeś. Tym produktem był Google Toolbar – dodatek do takich przeglądarek jak Internet Explorer czy Firefox, który wzbogacał je chociażby o pasek wyszukiwania.Co ciekawe, o tym, że Google Toolbar zakończył swój żywot, dowiedziano się zupełnie przypadkiem. Stało się to za sprawą redaktora serwisu Ars Technica – Rona Amadeo, który zamierzał napisać artykuł poświęcony 21. urodzinom narzędzia. Te miały nastąpić 11 grudnia, ale jeszcze przed nimi możliwość pobrania toolbara ze strony Google została wyłączona, o czym Amadeo przekonał się podczas przygotowań do stworzenia swojego tekstu.