Revolut udostępnia Polakom oprocentowane konta oszczędnościowe

Automatyczne oszczędzanie dzięki sejfom Vault

Revolut, popularna finansowa aplikacja, udostępnił dziś wszystkim klientom w Polsce oprocentowane konta oszczędnościowe z codzienną kapitalizacją odsetek. Z oprocentowanychw skali roku kont wkorzystać mogą, odpowiednio, klienci planów Metal, Premium, Plus i bezpłatnego planu Standard.Polscy klienci Revolut ok. 28% środków przechowują w euro, które umacnia się względem złotego. Teraz, po wpłaceniu do Saving Vaults, ich oszczędności w euro będą oprocentowane i pod ochroną belgijskiego funduszu gwarancyjnego do kwoty 100.000 EUR. Oprócz oprocentowania, Saving Vaults w Revolut dają elastyczność: nie ma kwoty minimalnego depozytu, wypłacić środki można w każdej chwili, a odsetki wypłacane są codziennie (codzienna kapitalizacja).Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, by pomnażanie oszczędności w Revolut było maksymalnie wygodne, klienci mogą przekazywać środki do sejfów Vault w sposób automatyczny, na przykład w formie zaokrąglonych do najbliższej kwoty całkowitej końcówek z codziennych płatności. Mogą też ustawić cykliczne doładowanie sejfów, lub wpłacić środki jednorazowo. Klienci Revolut mogą kilkoma kliknięciami przekształcić swoje sejfy Vault w oszczędnościowe sejfy Vault w EUR.Saving Vaults to nowa odsłona popularnego w Revolut produktu, sejfów Vault uruchomionych w kwietniu 2018 r. Od tego czasu klienci założyli już ponad 3 miliony sejfów Vault i codziennie zakładają około 9 tysięcy nowych. Do dziś klienci Revolut ulokowali w swoich sejfach Vault w sumie ponad 700 milionów EUR.Saving Vaults są obecnie dostępne dla klientów planów Revolut Metal, Premium, Plus i Standard wyłącznie w walucie EUR. Revolut planuje zaoferować Saving Vaults także w innych walutach i w innych krajach w Europie w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy.