Evolution otwiera centrum inżynieryjne w Warszawie. Utworzy 200 miejsc pracy

Otwarcie centrum inżynieryjnego już w 2022 roku

– Polska znana jest z wysoko wykwalifikowanej kadry programistów pracujących w Scali oraz aktywnej społeczności inżynierów oprogramowania. Cieszymy się, że możemy być częścią tej społeczności i zatrudnić kolejnych utalentowanych członków zespołu, którzy chcą razem z nami przekraczać granice w projektowaniu gier, jednocześnie wnosząc wkład w lokalną scenę Scali z naszym obecnym doświadczeniem i wiedzą –

Evolution – globalny twórca i dostawca oprogramowania do gier online – wkracza do Polski. W Warszawie otwiera swoje centrum inżynieryjne, będące jego 10. taką placówką na świecie, w której utworzy 200 nowych miejsc pracy.Szwedzka, istniejąca od 15 lat, działająca na arenie międzynarodowej firma, posiada oddziały w ponad 20 miejscach na całym globie. Zatrudnia w nich przeszło 12 000 pracowników w tym ponad 1000 programistów.W odpowiedzi na rosnący popyt na produkty Evolution na całym świecie, firma rozbudowuje sieć swoich technologicznych centrów. Ten w Warszawie będzie koncentrował się na rozwiązaniach back-endowych, obsługujących całe portfolio produktowe firmy i stworzonych zostanie w nim 200 nowych miejsc pracy. Stos technologiczny Evolution, czyli technologie używane przez firmę to głównie TypeScript js w warstwie frontend oraz Scala/Akka w warstwie backend.komentuje Anastasia Priede, Head of Engineering Departments and Global Growth w Evolution.Otwarcie biura zaplanowane jest na 2022 rok. Firma rozpoczęła już rekrutację pracowników – w pierwszej kolejności poszukiwani są doświadczeni inżynierowie oprogramowania ze znajomością Scali, JavaScript i Data. Evolution oferuje także bootcampy, czyli przygotowawcze kursy programowania – w Scali (ruszy w styczniu 2022) i TypeScript. Są one bezpłatne, a najlepsi kursanci mogą liczyć na zatrudnienie w firmie i wsparcie doświadczonego pracownika w dalszym rozwoju umiejętności.Źródło: informacja prasowa