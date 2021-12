Sklep Morele zaprasza klientów do swojego magazynu

Poznaj bliżej polskiego sprzedawcę.



Sklep Morele.net zalicza się do grona jednego z najpopularniejszych sklepów z elektroniką w Polsce. W ramach ocieplania wizerunku oraz z chęci przybliżenia kulis jego pracy powstał humorystyczny cykl materiałów wideo, które przedstawiają proces realizacji zamówień w sklepie internetowym. Konsumenci zobaczą je w trakcie odczytywania wiadomości związanych z ich zamówieniami.



Morele od kuchni

W ramach omawianego projektu zrealizowano łącznie trzy filmy. Będą wysyłane do klientów wraz z wiadomościami dotyczącymi danego zamówienia. W sieci ukazał się na razie film zakulisowy, dokumentujący ich tworzenie.







"W materiałach wideo pokazujemy klientom proces realizacji zamówienia ale nie językiem logistycznych procesów, a przez pryzmat ludzi/zespołów którzy stoją za każdą przesyłką. Energia, pasja, entuzjazm i zaangażowanie w pracę - wszystko to postanowiliśmy dodatkowo ubrać w szaty zwane: humorem. Efekt? Wprowadzenie jeszcze prostszej komunikacji z Klientem, dzięki której w nietuzinkowy sposób otrzymuje informację o postępie realizacji zamówienia" - mówi Radosław Zarzeczny, Head of Brand & Communications w Morele.



Na tę chwilę nie mamy dostępu do opisywanych tu nagrań. Jeśli dorwiemy do nich linki, chętnie się nimi podzielimy.



Źródło: Morele.net