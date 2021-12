Niezwykła ryba z przezroczystą głową. Wideo robi furorę w sieci

Przedziwne stworzenie.



Ryba o nazwie Macropinna microstoma jest jednym z najbardziej niewiarygodnych zwierząt, jakie napotkano na przestrzeni wielu dekad eksploracji głębin morskich za pomocą specjalistycznych zdalnie sterowanych pojazdów (ROV). W ostatnich dniach w Internecie sporą popularność zyskało nagranie z 2009 roku, na którym po raz pierwszy w historii uwieczniono to przedziwne stworzenie z przezroczystą głową.



Macropinna microstoma, czyli ryba z przezroczystą głową

Macropinna microstoma została odkryta w 1939 roku. Naukowcy nie dysponowali wtedy jednak sprzętem, który umożliwiłby im obserwację stworzenia w środowisku naturalnym. Ryby wyciągane sieciami z dużych głębokości miały zdeformowane organy ze względu na reakcję organizmu na zmianę ciśnienia. Żywą rybę po raz pierwszy zarejestrowano na filmie w 2009 roku, za sprawą biologów z Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI).



Naukowcy z MBARI przeczesywali wody oceanu w pobliżu Kalifornii za pomocą ROV na głębokości ok. 600-800 metrów. To właśnie tam sfilmowano ryby z gatunku Macropinna microstoma. Przezroczysta głowa i obracające się w bardzo szerokim zakresie oczy ryb pozwalają im patrzeć nie tylko przed siebie, ale także do góry.







Macropinna microstoma osiąga maksymalnie 15 cm długości. Spotkać ją można w Północnym Pacyfiku od Morza Beringa na północy, po Japonię i Kalifornię Dolną na południu.



Źródło: MBARI @YouTube