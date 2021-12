WhatsApp uruchamia płatności kryptowalutowe

Źródło: WhatsApp

Meta mierzy wysoko, ale jest dużo przeszkód

O funkcji płatności i transferu kryptowalut w komunikatorach Mety mówi się już od dawna, także w kontekście Messengera. WhatsApp jest jednak o tyle do przodu, że już od jakiegoś czasu oferuje już możliwość obracania środkami, ale póki co ogranicza się to tylko do Indii i tylko do lokalnej waluty.Meta ma bardzo duże ambicje i można spodziewać się, że prędzej czy później zabierze się za także za nasze finanse. Na drodze stoją jednak ciągle problemy prawne, a zanim firma zdecyduje się na taki krok, będzie z pewnością chciała wprowadzić do użytku projekt Diem (znany też jako Libra), czyli własną kryptowalutę. Pozwoli to oprzeć system płatności wyłącznie na własnych rozwiązaniach, co zmniejszy koszty i pozwoli całkowicie kontrolować wszystkie procesy.Diem oczekuje obecnie na akceptację ze strony regulatorów w kilku krajach, jednak jak na razie większość z nich podchodzi sceptycznie do waluty Facebooka. Co więcej, z projektu wystąpiło kilku istotnych partnerów (między innymi Visa i Mastercard), co dodatkowo komplikuje sprawę. W tle jest też kilka pozwów, głównie ze strony agencji rządowych, które boją się zmonopolizowania przez Metę kolejnej branży. Mark Zuckerberg wydaje się być jednak pewny, że osiągnie planowane cele i patrząc na dotychczasowe osiągnięcia - jest to bardzo możliwe.Źródło: Cnet / fot. tyt. Unsplash / Mika Baumeister