Poczta Polska od 2 miesięcy przetrzymuje moją paczkę. Powód? Kuriozalny

Rozwój e-commerce i logistyki sprawiły, że zamawiania produktów przez internet stało się naszą codziennością. Szybka dostawa nawet na następny dzień to nic zaskakującego, nawet przesyłki zagraniczne mogą być dostarczane w kilka dni. Mogą, ale nie muszą o czym boleśnie przekonałem się korzystając z usług Poczty Polskiej.



Mamy twoją paczkę i co nam zrobisz?

Zaczęło się standardowo. Zaprzyjaźniona agencja marketingowa z Wielkiej Brytanii zgłosiła się do naszej redakcji z propozycją przetestowania nowego smartwatcha jednej ze znanych marek. Przyjąłem propozycję i oczekiwałem na dostawę. W takich sytuacjach często otrzymujemy sprzęt jeszcze przed premierą, aby mieć czas zapoznać się z nim i przygotować recenzję na rynkowy debiut.



Na początku szło sprawnie, przesyłka została nadana z Londynu dnia 2021-10-06 i już 4 dni później trafiał do Warszawy. O jak szybki i sprawnie - pomyślałem śledząc numer przewozowy udostępniony przez nadawcę.



Tego samego dnia zmienił się status paczki z adnotacją "kontrola celna". Ok, to zrozumiałe bowiem dostawa pochodzi spoza Unii Europejskiej i na tą procedurę byłem przygotowany.



Ku mojemu zdziwieniu, dzień później paczka zmieniła status na "przyjęto w Polsce". Według danych przewoźnika znajdowała się w sortowni WER Warszawa.



I to byłoby na tyle jeżeli chodzi o wieści z systemu informatycznego Poczty Polskiej.



Rozwój e-commerce i logistyki sprawiły, że zamawiania produktów przez internet stało się naszą codziennością. Szybka dostawa nawet na następny dzień to nic zaskakującego, nawet przesyłki zagraniczne mogą być dostarczane w kilka dni. Mogą, ale nie muszą o czym boleśnie przekonałem się korzystając z usług Poczty Polskiej.Zaczęło się standardowo. Zaprzyjaźniona agencja marketingowa z Wielkiej Brytanii zgłosiła się do naszej redakcji z propozycją przetestowania nowego smartwatcha jednej ze znanych marek. Przyjąłem propozycję i oczekiwałem na dostawę. W takich sytuacjach często otrzymujemy sprzęt jeszcze przed premierą, aby mieć czas zapoznać się z nim i przygotować recenzję na rynkowy debiut.Na początku szło sprawnie, przesyłka została nadana z Londynu dniai już 4 dni później trafiał do Warszawy. O jak szybki i sprawnie - pomyślałem śledząc numer przewozowy udostępniony przez nadawcę.Tego samego dnia zmienił się status paczki z adnotacją. Ok, to zrozumiałe bowiem dostawa pochodzi spoza Unii Europejskiej i na tą procedurę byłem przygotowany.Ku mojemu zdziwieniu, dzień później paczka zmieniła status na. Według danych przewoźnika znajdowała się w sortowniI to byłoby na tyle jeżeli chodzi o wieści z systemu informatycznego Poczty Polskiej.

foto. Poczta Polska



"Błąd informatyczny na styku system PP SA i system KAS"

Paczka przepadła. Zero informacji, brak dostawy. Cóż, w sieci nie brakuje informacji na temat zaginionych przesyłek w WER Warszawa, ale byłem przekonany, że takie sytuacje dotyczą głównie niskowartościowych dostaw z Chin. Tymczasem w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła moja przesyłka z urządzeniem o wartości 350 euro.



Na początku listopada skontaktowałem się z PP w celu wyjaśnienia sytuacji z nadzieją, że dostawa wreszcie dojdzie do skutku. W sieci znalazłem e-mail, który rzekomo kieruje do "WER Warszawa".



W odpowiedzi na moje zapytanie otrzymałem wiadomość od nadawcy "OC Warszawa: Sekretariat-OC I Pocztowy w Warszawie":



"Omawiana przesyłka o numerze XXXXXXXXXXXXXX nie przeszła poprawnie procedury PN polegającej na dopuszczeniu jej do obrotu UE. Do czasu nadania jej numeru MRN musi zostać zatrzymana na dziale przesyłek zagranicznych."



Rozumiecie coś z tego? Ja też nie, ale postanowiłem zapytać, kiedy zostanie nadany numer MRN. Odpowiedzi z POL RD w Warszawie nie otrzymałem.



Do tematu wróciłem 2 grudnia i wysłałem kolejnego maila na adres rzekomo powiązany z WER Warszawa. Odpowiedź nadeszła zaskakująco szybko, ale nie było dobrych wieści.



Pracownik Działu Rozdzielni Przesyłek Listowych w Obrocie Zagranicznym poinformował mnie:



"Z przykrością informujemy, że ze względu na błąd informatyczny na styku system PP SA i system KAS dotykający części przesyłek nie doszło do przedstawienia towaru organom celnym. Trwają prace mające na celu usunięcie problemu."



No i wszystko jasne. Poczta Polska trzyma moją przesyłkę przez 2 miesiące przez... błąd informatyczny na styku system PP SA i system KAS. Kiedy problem zostanie rozwiązany? Nie wiadomo. Kiedy dostawa dojdzie do skutku? Nie wiadomo. Pięknie.



Postanowiłem kontynuować rozmowę z przedstawicielem POL RD w Warszawie. Pracownik Poczty Polskiej nawet chciał pomóc zgłaszając przesyłkę indywidualnie, by można było ją odprawić, ale nie dostał pozytywnego odzewu z działu zajmującego się takimi sprawami.



Paczka przepadła. Zero informacji, brak dostawy. Cóż, w sieci nie brakuje informacji na temat zaginionych przesyłek w WER Warszawa, ale byłem przekonany, że takie sytuacje dotyczą głównie niskowartościowych dostaw z Chin. Tymczasem w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła moja przesyłka z urządzeniem o wartości 350 euro.Na początku listopada skontaktowałem się z PP w celu wyjaśnienia sytuacji z nadzieją, że dostawa wreszcie dojdzie do skutku. W sieci znalazłem e-mail, który rzekomo kieruje do "WER Warszawa".W odpowiedzi na moje zapytanie otrzymałem wiadomość od nadawcy "OC Warszawa: Sekretariat-OC I Pocztowy w Warszawie":Rozumiecie coś z tego? Ja też nie, ale postanowiłem zapytać, kiedy zostanie nadany numer MRN. Odpowiedzi z POL RD w Warszawie nie otrzymałem.Do tematu wróciłem 2 grudnia i wysłałem kolejnego maila na adres rzekomo powiązany z WER Warszawa. Odpowiedź nadeszła zaskakująco szybko, ale nie było dobrych wieści.Pracownik Działu Rozdzielni Przesyłek Listowych w Obrocie Zagranicznym poinformował mnie:No i wszystko jasne. Poczta Polska trzyma moją przesyłkę przez 2 miesiące przez... błąd informatyczny na styku system PP SA i system KAS. Kiedy problem zostanie rozwiązany? Nie wiadomo. Kiedy dostawa dojdzie do skutku? Nie wiadomo. Pięknie.Postanowiłem kontynuować rozmowę z przedstawicielem POL RD w Warszawie. Pracownik Poczty Polskiej nawet chciał pomóc zgłaszając przesyłkę indywidualnie, by można było ją odprawić, ale nie dostał pozytywnego odzewu z działu zajmującego się takimi sprawami.

foto. Poczta Polska



Co tu się dzieje?

Mam wrażenie, że Poczta Polska nadal działa niczym w poprzedniej epoce... "Mamy Pana paczkę i co nam Pan zrobisz".



Rozumiem, że awarie się zdarzają. Nie rozumiem natomiast opieszałości pracowników PP. Przesyłka o sporej wartości leży gdzieś w sortowni od 2 miesięcy i w zasadzie nic z tym nie można zrobić.



Poczta Polska kreuje się na nowoczesną firmę co rusz ogłaszając usprawnienia i nowe usługi. Obiecuje nawet



Mam wrażenie, że Poczta Polska nadal działa niczym w poprzedniej epoce... "Mamy Pana paczkę i co nam Pan zrobisz".Rozumiem, że awarie się zdarzają. Nie rozumiem natomiast opieszałości pracowników PP. Przesyłka o sporej wartości leży gdzieś w sortowni od 2 miesięcy i w zasadzie nic z tym nie można zrobić.Poczta Polska kreuje się na nowoczesną firmę co rusz ogłaszając usprawnienia i nowe usługi. Obiecuje nawet dostawę paczek z Chin do Polski w 10 dni bez dodatkowych kosztów. Tymczasem obsługa przesyłek zagranicznych wygląda jak ponury żart.

To nie żart.