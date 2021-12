Sprawdzone narzędzia SEO do pracy jako specjalista

W sieci istnieje setki narzędzi i oprogramowania SEO do wyboru, a na początku trudno ocenić, jakie narzędzia mogą być najbardziej przydatne. Zwłaszcza że testowanie i wiedza o nich wymaga czasu. Każdy specjalista SEO ma swój własny zestaw ulubionych narzędzi, aby pomóc w wyborze stworzyłem listę tych z których korzystam najczęściej i których możemy użyć w swoich działaniach związanych z optymalizacją stron.



Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą oraz czy potrzebujemy przeprowadzać badania słów kluczowych, audytować swoją stronę internetową, przeprowadzać badania konkurencyjne, czy po prostu chcemy zobaczyć, jak dobrze zajmujemy pozycję w Google, lista która przedstawię na 100% Ci pomoże.



Dlaczego potrzebujemy narzędzi SEO

Najczęściej najlepsze uniwersalne narzędzia SEO są dość drogie i wymagają miesięcznej subskrypcji. To sprawia, że ​​są odpowiednie głównie dla większych firm i agencji, które intensywnie z nich korzystają i potrzebują wszystkich zaawansowanych funkcji.



Oczywistym rozwiązaniem biznesowym jest zatrudnienie internetowej agencji marketingowej lub renomowane, jednak jeśli jesteś małym lub średnim przedsiębiorstwem, nie ma mowy o płaceniu tysięcy dolarów każdego miesiąca. Zamiast tego można wykorzystać wiele narzędzi SEO, które pomogą przy niewielkich kosztach.



Zapewne osoby które czytają ten artykuł znają pojęcie SEO, jednak dla nowych osób powtórzmy czym jest SEO i jak działa.



SEO czyli Search Engine Optimization - jest to jedna z najważniejszych części marketingu cyfrowego, która polega na poprawianiu witryny w celu uzyskania wyższej pozycji w wyszukiwarce. Im wyższa strona w rankingu wyników wyszukiwania, tym większe są szanse na kliknięcie przez potencjalnych użytkowników.





Określimy ważne słowa kluczowe, na które chcemy kierować reklamy na stronie.

Zwiększymy ruch z Internetu za pomocą analizy stron internetowych.

Możemy filtrować określone dane od ogólnych odwiedzających witrynę.

Zoptymalizujemy treści, aby zyskać większy autorytet w Internecie.

Możemy śledzić swoją konkurencję, aby być zawsze o krok do przodu.

Poniżej lista z narzędzi z których sam na co dzień korzystam w pracy

1. Ahrefs

2. Senuto: Analiza Widoczności

3. Majestic: Marketingowe narzędzia SEO

4. Screaming Frog: SEO Tools Online

5. SEMRush

6. Woorank

7. Moz Pro - Moż

8. SEO SpyGlass

9. SERPtimizer

10. Copyscape

11. Ubersuggest

12. Siteliner: narzędzie do analizy SEO

13. Kraken.io i TinyPNG

14. SEOQuake: wtyczka do przeglądarki

15. Check My Links

16. Yoast SEO

17. Sublime Text 4 - edytor kodu

18. WinSCP

19. Mobirise

20. A1 Sitemap Generator

21. SeoLight

Narzędzia od Google

1. Google Search Console

2. Menedżer tagów Google

3. Google Analytics

4. Planer słów kluczowych Google Adwords

5. Narzędzie do testowania danych strukturalnych

6. Narzędzia szybkości strony - PageSpeed

Wniosek

Z jakich narzędzi SEO Wy korzystacie?

Search Engine Optimization polega na tworzeniu cennych, przyjaznych dla użytkownika i wysoce informacyjnych treści, które pomogą użytkownikom w Internecie. Uczynienie witryny przyjaznej dla urządzeń mobilnych i zapewnienie jej lepszej logicznej struktury wchodzi w zakres SEO. Pozyskiwanie linków do witryny ze stron o wysokim autorytecie domeny jest także ważną częścią SEO.Gdy użytkownik przeprowadza wyszukiwanie w Google określonego słowa kluczowego w chcemy, aby nasza witryna była na szczycie listy konkurencji.Powyższe techniki są tylko częścią całej listy zadań, jednak pomagają poprawiać jakość strony w oczach Google.Dzięki odpowiednim narzędziom SEO, możemy w łatwy sposób ułatwić sobie pracę nad elementami, które wymagają poprawy. Co zyskamy dzięki odpowiednim narzędziom?Sposoby na optymalizację zmieniają co kilka lat, a czasami nawet po kilku miesiącach, Google zmienia algorytmy wyszukiwania. Jako specjalista warto być na bieżąco z technologią wyszukiwania Google, aby pozostać na pierwszych stronach wyników wyszukiwania. Jednym ze sposobów jest posiadanie odpowiednich narzędzi technologicznych do analizy, audytu i monitorowania wydajności witryny.Zrozumienie, jak działa witryna i zoptymalizowana jej pod kątem ruchu przychodzącego, jest niezbędne, aby osiągnąć najwyższe pozycje w rankingu wyszukiwarek i zapewnić klientom bezproblemową obsługę marki. Jednak przy tak wielu narzędziach na rynku znalezienie rozwiązania dla konkretnego przypadku użycia może być przytłaczające.Nawet jeśli spróbujemy użyć jednego z bezpłatnych narzędzi, nie ma gwarancji, że rozwiąże twoje zapytania związane z SEO. Warto znaleźć narzędzie idealnie dopasowanie do celów SEO i do tego potrzebujemy pełnego dostępu do narzędzia. Dylemat polega na tym, czy otrzymamy pożądane zwroty po wydaniu na narzędzie SEO, czy nie. Można także zapisać się na bezpłatną wersję próbną narzędzia, ponieważ większość narzędzi udostępnia tę funkcję i sprawdzić czy jest ono dla nas odpowiednie.Alternatywnie możemy skorzystać z samouczków recenzji od osób wpływających na SEO lub wziąć udział w kursie marketingu cyfrowego, który zapewnia szkolenie w celu jasnego zrozumienia korzyści płynących z narzędzi dla konkretnego charakteru firmy. Nawet do chodzenia po samouczkach lub zapisywania się na kursy potrzebujemy pieniędzy!Narzędziesłuży do analizowania profilu linkowania. Dzięki niemu możemy zebrać informacje dotyczące linków przychodzących, znanych także jako backlink, a równocześnie zmierzyć parametry i jakość poszczególnych odnośników.Możemy użyć zestawu narzędzi, które sa dostepne w panelu m.in do zbadania SEO swojej witryny, znalezienia słów kluczowych dla swoich treści, zbadania, która treść generuje największy ruch w Internecie, przeprowadzenia audytu witryny i nie tylko. Ahrefs jest jednym z najbardziej polecanych narzędzi SEO w Internecie. W kontekście analizy konkurencji najprawdopodobniej użyjemy Ahrefs do ustalenia linków zwrotnych konkurenta. Możemy także użyć tego narzędzia SEO, aby znaleźć najbardziej powiązane strony z treściami w swojej niszy.jest polskim narzędziem do analizy widoczności strony w wynikach wyszukiwania. Zaletą Senuto jest szerokie podejście do analizy fraz. System analizuje cały czas wyniki wyszukiwania i sprawdza pozycje dla ponad miliona fraz w Polsce. Dzięki czemu proste wpisanie adresu strony umożliwi nam sprawdzenie na jakie frazy jesteśmy widocznie. Nie musimy wpisywać konkretnych fraz. System wyświetli nam wszystkie frazy powyżej 10 zapytań miesięcznie, na jakie nasza strona jest widoczna w Top3, Top10 i Top50.Narzędzia Senuto wspierają specjalistów SEO, ekspertów ds.eCommerce, marketingu, content marketingu, copywritingu, oraz wszystkich tych, którzy pracują nad pozyskaniem ruchu z Google.Według wielu ekspertówjest jednym z najlepszych od wielu lat narzędzi marketingowych SEO. Posiada niezliczone przydatne funkcje, takie jak Majestic Million, które pozwalają zobaczyć ranking milionów najlepszych stron internetowych. Funkcja Site Explorer pozwala łatwo zobaczyć ogólny przegląd sklepu internetowego i liczbę posiadanych linków wstecznych. Działa również jako narzędzie do słów kluczowych SEO, umożliwiając znalezienie najlepszych słów kluczowych do rankingu, a także oferuje funkcje ukierunkowane na porównania witryn i śledzenie pozycji.także uważany przez wielu ekspertów za jedno z lepszych narzędzi SEO w Internecie. Dzięki temu narzędziu bardzo szybko przeanalizujemy witrynę w celu przeprowadzenia kontroli witryny. Szybkość uzyskiwania informacji jest szybsza niż większość narzędzi SEO w Internecie. To narzędzie informuje również o zduplikowanych treściach, błędach do naprawienia, złych przekierowaniach i obszarach poprawy w zakresie budowania linków. Ich narzędziezostało uznane przez wielu najlepszych ekspertów SEO za najlepszą funkcję.Specyficznedo wyszukiwania słów kluczowych. Analizuje i monitoruje słowa kluczowe, których używasz ty i twoja konkurencja.Jest to program, z którego korzysta wielu blogerów w celu optymalizacji swoich witryn, tworzenia treści, których pragną ich odbiorcy i zapewnienia lepszych wrażeń dla odwiedzających.Jedną z najpopularniejszych funkcji tego narzędzia SEO jest analiza domeny Domain Vs, która pozwala łatwo porównać witrynę z konkurencją. Jeśli szukasz raportów analitycznych, które pomogą lepiej zrozumieć dane wyszukiwania w witrynie, ruch, a nawet konkurencję, będziemy mogli porównać słowa kluczowe i domeny.Narzędzie do przeglądania stron internetowych i narzędzie do sprawdzania SEO, które analizuje SEO na stronie i poza nią. Zapewnia praktyczną listę kontrolną, która daje wiedzę potrzebną do naprawy problemów z wydajnością i zwiększenia rankingu wyszukiwania.oferuje natychmiastowe narzędzie do audytu SEO, które dokładnie analizuje postępy w SEO. Ponadto raporty można pobierać w postaci markowych plików PDF , co pozwala zaoszczędzić czas na prezentowanie postępów współpracownikom.Narzędzie oferuje narzędzie do analizy konkurencji. Marketingowa lista kontrolna zawiera instrukcje krok po kroku, co dalej robić, aby poprawić SEO i strategię marketingową jako całość. Możemy wypróbować WooRank za darmo przez 14 dni.Narzędzia pomogą dowiedzieć się, jakie zmiany należy wprowadzić na swojej stronie internetowej, na jakich słowach kluczowych koncentrować publikowane przez siebie treści, jak zoptymalizować witrynę i budować odsyłacze do swojej strony.występuje w opcji bezpłatnej i abonamentowej.Dzięki SEO SpyGlass możemy łatwo poradzić sobie z jednym z głównych zadań SEO - badaniem linków zwrotnych. Z biegiem lat oprogramowanie zostało wzbogacone o przełomową funkcjonalność, aby zapewnić najbardziej kompletne i dokładne profile łączy zarówno Twojej witryny, jak i witryn konkurencji.Prawie każda witryna zawiera pliki zasobów, takie jak JavaScript, obrazy i CSS.analizuje każdy z zasobów dla JavaScript, obrazów i plików CSS pod kątem wymaganego czasu ładowania i rozmiaru oraz pokazuje szczegółowe wyniki dla każdego zasobu.to internetowa usługa wykrywania plagiatu, która sprawdza, czy podobna treść tekstowa pojawia się w innym miejscu w sieci.to bezpłatne narzędzie, które może znaleźć setki nowych słów kluczowych z długim ogonem w ciągu kilku minut. Gromadzi dane z Google Suggest, które zawierają propozycje słów kluczowych podobne i powiązane z Twoimi wyszukiwania w Google. Działa na tej samej zasadzie, jak kilka innych narzędzi do badania słów kluczowych, nawet tych płatnych. Ubersuggest używa wprowadzonego słowa kluczowego, wstawia go do wyszukiwarki Google (poprzez API), dodaje kombinacje prefiksów i sufiksów ze słownika wyszukiwania i pokazuje wynik.Dane zawarte w raporcie to liczba słów kluczowych, konkurencja, CPC i trendy sezonowe. To narzędzie, idealne zarówno dla zespołów SEO, jak i płatnych, PPC, może pomóc ustalić, czy słowo kluczowe jest warte kierowania i czy jest konkurencyjne.Narzędzie które pomaga znaleźć zduplikowane treści w stronie internetowej. Dzięki temu możemy skanować całą witrynę, aby znaleźć zduplikowane treści, uszkodzone linki, średni rozmiar i szybkość strony, liczbę wewnętrznych linków na stronę i więcej. Porównuje również stronę internetową do średniej liczby stron sprawdzonych za pomocą tego narzędzia, aby pomóc lepiej zrozumieć pozycję.Dwa bardzo przydatne narzędzia do optymalizacji rozmiaru pliku obrazu. Oba mogą być użyte do zmniejszenia rozmiaru pliku obrazu i przyspieszenia czasu ładowania strony. Najlepsze jest to, że nie musimy koniecznie zmniejszać rozdzielczości obrazu. Duże obrazy mają tendencję do spowalniania czasu pobierania, szczególnie na urządzeniach mobilnych. Optymalizacja obrazu jest jednym z najprostszych i skutecznych sposobów na przyspieszenie witryny.Jedno z najlepszych bezpłatnych narzędzi SEO. To rozszerzenie Chrome działa jako narzędzie do sprawdzania SEO, które przeprowadza kontrole witryny na stronie, ocenia zarówno linki wewnętrzne, jak i zewnętrzne, a także porównuje witryny, może pomóc określić, jak radzimy sobie z konkurencją. Inne funkcje tego narzędzia do analizy SEO obejmują analizę słów kluczowych, na przykład gęstość słów kluczowych, czytelny pulpit nawigacyjny SEO oraz funkcję eksportu, która umożliwia łatwe pobieranie i wysyłanie danych do kluczowych osób w zespole.Uszkodzone linki są złe zarówno dla użytkowników, jak i wyszukiwarek. Check My Links to dodatek do Chrome, który pomaga sprawdzić wszystkie linki na przeglądanej stronie. Zlicza wszystkie linki i zaznacza te, które są uszkodzone lub mają przekierowania. Bardzo przydatne, aby znaleźć linki, które trzeba naprawić.Wtyczka do optymalizacji wyszukiwania dla WordPress. Yoast SEO pomaga aby witryna spełnia najwyższe techniczne standardy SEO. Posiada również narzędzia do dostosowania treści do najwyższych standardów SEO i ogólnej czytelności po zainstalowaniu i skonfigurowaniu Yoast SEO. Sublime Text to lekki, szybki i międzyplatformowy edytor tekstu skierowany przede wszystkim do programistów. WinSCP to graficzny klient SFTP i FTP dla systemu Windows. Protokół SCP, popularny dawniej, również jest obsługiwany. Program służy przede wszystkim do bezpiecznego przesyłania plików pomiędzy lokalnym, a zdalnym komputerem.Oprogramowanie do tworzenia stron internetowych, które będą idealnie wyświetlane np. na urządzeniach mobilnych. Praca z programem nie wymaga jakiejkolwiek znajomości języków programowania jak HTML, CSS, JavaScript itd. Projektowanie witryny odbywa się na zasadzie przeciągania gotowych bloków. A1 Sitemap Generator to narzędzie do tworzenia map stron internetowych. Program działa w pełni automatycznie skanując strukturę serwisu w poszukiwaniu podstron, a następnie na ich podstawie buduje całe drzewo. SeoLight to narzędzie, półautomatyczne , które znacząco usprawni proces manualnego katalogowania stron internetowych. Szereg narzędzi sprawia, że czynność przyporządkowywania do katalogów oraz tzw. precli już dłużej nie należy do zadań wyjątkowo żmudnych. Do jego zadań należy chociażby wypełnianie pól formularzy za pomocą wcześniej zdefiniowanych danych jak adres, opis, słowa kluczowe. Program dostosuje się do każdego rodzaju katalogów ponieważ charakteryzuje go możliwość edycji wyrażeń regularnych odpowiadających za wypełnianie.to bezpłatna usługa oferowana przez Google, która pomaga monitorować, utrzymywać i rozwiązywać problemy z obecnością witryny w wynikach wyszukiwania Google.Napraw problemy z indeksowaniem i poproś o ponowne indeksowanie nowych lub zaktualizowanych treści Oferuje on kontrolę danych i konfiguracji witryny, a także różnorodne dane odwiedzających. Search Console zapewnia Google bezpośredni wgląd w to, jak wyszukiwarka widzi Twoją witrynę. Raport skuteczności w Search Console pomaga firmom śledzić organiczny ruch związany z wyszukiwaniem i wygląd witryny lub aplikacji.Narzędzie pozwala monitorować i raportować obecność Twojej witryny w Google SERP. Wszystko, co musimy zrobić, to zweryfikować swoją witrynę, dodając do niej kod lub korzystając z Google Analytics, i możemy przesłać mapę witryny do indeksowania. Chociaż nie potrzebujemy konta Search Console do wyświetlania w wynikach wyszukiwania Google, możemy kontrolować, co jest indeksowane i jak twoja strona jest reprezentowana za pomocą tego konta. Jako narzędzie do sprawdzania SEO Search Console może pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób Google i jego użytkownicy przeglądają twoją witrynę i pozwalają zoptymalizować wyniki w wynikach wyszukiwania Google.(GTM) to bezpłatne narzędzie SEO, które dodaje wszechstronności do Google Analytics, jednocześnie umożliwiając zarządzanie i wdrażanie tagów (kodu śledzenia lub fragmentów kodu) w Twojej witrynie lub aplikacji mobilnej. Tag Manager działa dla różnych funkcji, takich jak generowanie map cieplnych, śledzenie przewijania, przeprowadzanie ankiet, monitorowanie przesyłania formularzy, remarketing lub śledzenie, jak ludzie docierają do Twojej witryny. Może także śledzić działania, takie jak pobieranie lub porzucanie koszyka.Narzędzie zaprojektowany do gromadzenia jak największej ilości danych z Naszej witryny. Posiada bardzo wiele danych, które pokazują różne aspekty witryny. Im więcej czasu spędzasz na pulpicie nawigacyjnym, tym lepiej rozumiemy wydajność naszej witryny, co za tym idzie możemy lepiej podejmować decyzje na podstawie danych.to narzędzie, które udostępnia propozycje słów kluczowych i prognozy ruchu, aby pomóc Ci zbudować kampanię w sieci wyszukiwania. Szukaj pomysłów na słowa kluczowe i grupy reklam na podstawie terminów opisujących Twój produkt lub usługę, witrynę lub kategorię produktu związaną z tym, co reklamujemy. Następnie zaloguj się na konto Google Adwords. Kliknij ikonę klucza na pasku narzędzi u góry strony. Następnie wybierz „Planer słów kluczowych”: zobaczysz w Narzędziu planowania słów kluczowych dwa różne narzędzia: „Znajdź nowe słowa kluczowe” i „Pobierz dane i prognozy dla swoich słów kluczowych.Dane strukturalne to przydatny sposób oznaczania informacji na stronie w taki sposób, aby wyszukiwarki mogły je łatwo odczytać i zrozumieć. Niestety nie zawsze jest najłatwiejszy do wdrożenia. Użyj tego narzędzia, aby dowiedzieć się, czy wdrożenie zostało wykonane poprawnie.Szybkość ładowania strony wpływa zarówno na wygodę użytkownika, jak i ranking. Szybsza witryna może poprawić pozycję w rankingu i uniemożliwi użytkownikom opuszczenie witryny z frustracji. Dlatego ważne jest, aby w miarę możliwości starać się optymalizować prędkość ładowania.Więcej narzędzi SEO możecie znaleźć w kategorii - Pozycjonowanie SEO Najlepsze narzędzia z listy to tylko część jakie oferuje rynek. Na pewno pomogą lepiej zrozumieć, w jaki sposób można poprawić optymalizację witryny. SEO bez odpowiednich narzędzi do twardy orzech do zgryzienia. Na szczęście w dzisiejszych czasach istnieje wiele bezpłatnych i łatwych w użyciu narzędzi, z których możemy skorzystać. Jak się okazuje, nie zawsze trzeba korzystać z tych zaawansowanych i płatnych narzędzi.Chociaż każde z tych narzędzi z pewnością wykona świetną robotę, poprawiając SEO, musimy wybrać narzędzie najbardziej odpowiednie dla Ciebie.Korzystanie z doskonałego narzędzia SEO zawsze pomoże osiągnąć najlepsze wyniki i szybko poprawi pozycję strony w wyszukiwarkach.Dla naszego szczęścia większość z nich ma darmowy okres próbny. Umożliwia to ich przetestowanie przed podjęciem ostatecznej decyzji.Artykuł napisany przez Łukasza Zalewskiego specjalistę SEO z firmy AFTERWEB