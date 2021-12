Amazon zamyka serwis i ranking Alexa.com

Koniec po 26 latach.

Amazon wyłącza Alexa.com

"Dwadzieścia pięć lat temu założyliśmy Alexa Internet. Po dwóch dekadach podjęliśmy trudną decyzję o wycofaniu Alexa.com na emeryturę 1 maja 2022 roku. Dziękujemy za korzystanie z naszych usług do badania trendów w sieci, prowadzenia analiz popularności witryn, słów kluczowych i wielu innych działań"

Dlaczego Alexa.com przestanie działać?

Nic nie trwa wiecznie. Przekonają się o tym już wkrótce wszystkie osoby, które w dalszym ciągu korzystają z serwisu Alexa.com do badania popularności stron w Internecie. Po nieco ponad 25 latach od uruchomienia Alexa.com firma Amazon podjęła decyzję o jego wyłączeniu. Stanie się tak dopiero za pół roku, mniej więcej na 26-lecie istnienia.Na długo zanim Alexa stała się znana jako asystentka głosowa firmy Amazon, była kojarzona z nazwą rankingu popularności stron internetowych. Witryna Alexa.com powstała w 1996 roku i zasłynęła w roli narzędzia do analizowania ruchu w sieci i tworzenia listy najpopularniejszych stron internetowych na całym świecie i w podziale na poszczególne kraje. Usługa oferowała także płatne subskrypcje dla tych, którzy pragnęli uzyskać dostęp do szczegółowych analiz i wskazówek SEO. Amazon ogłosił, że serwis Alexa.com zostanie zamknięty z dniem 1 maja 2022 roku, zaledwie miesiąc po obchodach 26. rocznicy stworzenia.- czytamy w komunikacie.Tak naprawdę Amazon nabył Alexa Internet w 1999 roku za astronomiczną jak na tamte czasy kwotę 250 milionów dolarów.Amazon nie podał powodów wygaszenia usługi. Wiadomo jednak, że popularność Alexy spadała na przestrzeni ostatniej dekady. Już od dawna mało kogo interesowała pozycja jego witryny w tym rankingu, wiec firma mogła po prostu zauważyć, że Alexa straciła mocno na swojej wartości. Prowadzenie serwisu mogło również przestać być opłacalne.Gigant e-commerce przestał przyjmować nowe subskrypcje na płatną wersję Alexa.com. Obecni abonenci będą mogli korzystać ze swojego konta do 1 maja 2022 roku. I tak, wszystkie dane będą mogły zostać wyeksportowane z poszczególnych narzędzi serwisu.Źródło: Amazon