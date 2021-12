UOKiK ukarał operatora TeleGo za oszukiwanie seniorów

I bardzo dobrze.

TeleGo ukarane przez UOKiK

"Spółka TeleGo za cel swoich praktyk obierała przede wszystkim seniorów, szczególnie wrażliwą grupę społeczną. Konsumenci nie otrzymywali od przedstawicieli TeleGo pełnej i rzetelnej informacji o przedsiębiorcy, z którym podpisują umowę oraz o celu wizyty. Zdobywanie nowych klientów poprzez podszywanie się pod dotychczasowego operatora, do którego klienci mają już zaufanie, jest nieetyczne. Zakwestionowaliśmy także fakt, że przedstawiciele firmy często nie zostawiali konsumentom kompletu dokumentów, w tym formularzy odstąpienia od umowy"

Kara dla TeleGo jest wysoka

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ostatnim czasie wykazuje ogromną aktywność. Na przestrzeni minionych tygodniu kilkukrotnie pisaliśmy o tym, że na celowniku są m.in. influencerzy , którzy w odpowiedzi na działania UOKiK-u, czego do tej pory najwyraźniej nie robili tak często, jak jest to prawnie wymagane. Tym razem urząd ukarał operatora telefonicznego TeleGo za wprowadzanie konsumentów w błąd.UOKiK poinformował, że spółka TeleGo świadcząca usługi telekomunikacyjne w sieci stacjonarnej i komórkowej oraz oferująca usługi dostępu do internetu i teleopieki, nie wydawała konsumentom dokumentów umowy. Do urzędu wpłynęły liczne skargi, które teraz doprowadziły do nałożenia kary.Pracownicy TeleGo podawali się za dotychczasowych operatorów podczas wizyt w domach konsumentów. Zamiast informować o tym, że konsument zawiera nową umowę, sugerowali, że przedstawiają dokument zmieniający warunki bieżącej umowy. Co więcej, nie zapewniali klientom formularzy odstąpienia od umowy.– mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.Prezes UOKiK nakazał spółce TeleGo pod rygorem natychmiastowej wykonalności zaniechać zakwestionowanych praktyk. Nałożył także kary w wysokości 7 906 551 złotych. Spółka musi również opublikować decyzję na stronie internetowej w terminie miesiąca od jej uprawomocnienia a także skierować do konsumentów, którzy zawarli ze spółką umowy, informacje o decyzji listem poleconym.Wcześniej za podszywanie się pod innych operatorów przez UOKiK zostały ukarane podmioty PGT (Telefonia Polska Razem), Telekomunikacja Cyfrowa, Twoja Telekomunikacja, Nasza SA, Telestrada i Novum.Źródło: UOKiK