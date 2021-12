Pantone wybrało Kolor Roku 2022. Jak wygląda 17-3938 Very Peri?

Co o nim myślicie?

Pantone 17-3938 Very Peri

Pantone jest amerykańskim przedsiębiorstwem z siedzibą w Carlstadt w stanie New Jersey, słynącym z produkcji systemów używanych w przemyśle poligraficznym. Pantone to także jeden z najbardziej znanych wzorników kolorystycznych, używany przez architektów wnętrz, grafików oraz fotografów. Instytut Pantone jak co roku z wyprzedzeniem wybrał kolor, który ma robić furorę w nadchodzącym roku. Kolor Roku 2022 według Pantone to Very Peri.Wyświetlacze skalibrowane? A więc podziwiajcie. Pantone 17-3938 Very Peri to jeden z odcieni koloru niebieskiego, który wpada we fiolet.