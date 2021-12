CD Projekt RED szuka ugody z inwestorami

Firma rozpoczęła negocjacje.





CD Projekt RED wie, że dało ciała





CD Projekt RED miał rozpocząć negocjacje w sprawie potencjalnej ugody z inwestorami, którzy złożyli pozew zbiorowy przeciwko spółce. Sprawa rozbija się o mniej niż… udane zaprezentowane gry Cyberpunk 2077. Z dokumentów sądowych wynika, że jeśli ugoda będzie pasowała obu stronom, CD Projekt RED będzie mógł uzyskać zgodę sądu na polubowne załatwienie sprawy.Sąd wydaje zatwierdzenie ugody na podstawie spełnienia konkretnych warunków formalnych - możemy przeczytać w oficjalnych dokumentach.PIerwszy pozew zbiorowy przeciwko CD Projekt miał miejsce w styczniu tego roku. Trzy kolejne z nich zostały wniesione przeciwko firmie, która doprowadziła konsolidacji. Pozew, w ramach którego CD Projekt chce pójść na ugodę dotyczy rzekomego wprowadzenia inwestorów w błąd. Polska firma miała błędnie przedstawić stan i jakość gry Cyberpunk 2077 w celu uzyskania korzyści finansowych.We wspomnianym pozwie inwestorzy zarzucają firmie także fakt, iż nie poinformowano, że Cyberpunk 2077 nie będzie nadawał się do ogrania na konsolach Xbox lub PlayStation z powodu ogromnej liczby błędów. W dokumentach znajdziemy również wspomnienie działań Sony, które wycofało Cyberpunka 2077 z PlayStation Store, a także zachowanie Microsoftu, który zwracał graczom pieniądze. To wszystko ma być dowodem na to, że Cyberpunk 2077 nie był w pełni gotowy na oficjalną premierę.Trzykrotnie opóźniony Cyberpunk 2077 został wydany w grudniu 2020 roku. Od początku gra borykała się z wieloma problemami technicznymi. Jej wersja na konsole została uznana przez graczy i ekspertów jako realnie niegrywalna.CD Projekt obiecał wiele poprawek i dotrzymał słowa. Firma wydała łatkę w styczniu i lutym 2021 roku. Kolejne poprawki i aktualizacje dotarły do graczy w czerwcu, sierpniu i wrześniu tego roku. Wersje Cyberpunka 2077 na konsole nowej generacji (w tym PlayStation 5) zostaną wydane w pierwszym kwartale 2022 roku.Jak zakończy się sprawa pozwu zbiorowego? Tego jeszcze nie wiadomo. Sprawa pozostaje rozwojowa.Źródło: The Verge / fot. CDP