OLX pomaga psom ze schronisk. Też możesz, wystarczy kliknąć

Pomoc, która nic nie kosztuje.



Nakarm psa z OLX - nie musisz wydawać ani grosza

W tym roku już po raz czternasty ruszyła akcja o nazwie "Nakarm psa z OLX". Inicjatywa organizowana przez popularny serwis ogłoszeniowy ma bardzo prosty cel: przekazanie karmy dla psów do potrzebujących schronisk w Gdyni (Schronisko Ciapkowo) i Głownie (Przytulisko w Głownie). To od internautów i ich aktywności zależało będzie, ile jedzenia powędruje do zwierzęcych przytułków. Jak możesz pomóc?Co zrobić, aby wesprzeć inicjatywę? To akurat niezmiernie proste. Raz w ciągu doby udaj się na specjalną podstronę serwisu OLX Nakarm psa i kliknij "Nakarm psa" przy pupilu, który zwrócił Twoją uwagę. Klikanie owego przycisku powoduje napełnianie się symbolu kości do poziomu 100%. Wymaga to dokładnie 60 tysięcy kliknięć uczestników. OLX przekaże 20 kg suchej karmy na każde zwierzę.