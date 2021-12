Ups. Apple robiło po cichu interesy z chińskim rządem

Czego dotyczyły?





Apple krytykowane za swoje podejście do Chin





Najnowszy raport The Information zdradza, iż Tim Cook podpisał z chińskimi urzędnikami umowę o wartości ponad 275 miliardów dolarów. Cała operacja była trzymana w “tajemnicy” i rozpoczęła się już w 2016 roku. Jaki był jej cel?W ramach umowy z Chińczykami, Apple miało pomóc w rozwoju chińskiej gospodarki oraz rozwiązań technologicznych. Oprócz dużych pieniędzy, w tle odbywał się także klasyczny proces lobbingowy.Obszerny raport The Information bazujący na wywiadach i rzekomych, wewnętrznych dokumentach Apple zdradza, iż Tim Cook zawarł pięcioletnią umowę z chińskim rządem podczas osobistych wizyt w tym kraju. Cook miał także osobiście lobbować urzędników w kwestii Apple Pay, iCloud i App Store. Obie strony spisały umowę na 1250 słów podczas jednego ze spotkań. Jedną z obietnic Cooka była między innymi inwestycja Apple na poziomie 1 miliarda dolarów w chiński startup Didi Chuxing.Negocjacje Tima Cooka w Chinach doprowadziły do udanego podpisania wielomiliardowej umowy, która przełożyła się na uchylenie działań regulacyjnych przeciwko Apple. Wspomniana umowa zwolniła również amerykańską firmę z niektórych przepisów i umożliwiła jej niedostępne dotąd transakcje biznesowe i dostęp do poszczególnych sektorów chińskiego rynku.Apple miało także solidnie inwestować w Chinach. W co dokładnie? Między innymi w sieć sklepów detalicznych, obiekty badawczo-rozwojowe, a także projekty związane z energią odnawialną. Zobowiązania Apple wyniosły 275 miliardów dolarów na przestrzeni pięciu lat.Eksperci zwracają również uwagę, iż Apple jest obecnie bardzo uzależnione od Tima Cooka i jego międzynarodowych negocjacji. Czy można więc uznać szefa Apple za przeszkodę? Na pewno na niektórych szczeblach tak.Sam gigant z Cupertino nie ma ostatnio dobrej passy. Na jaw wychodzą kolejne problemy wewnęrzne firmy, w tym między innymi te powiązane z nieodpowiednim traktowaniem pracowników.Czy inwestowanie tak dużej ilości gotówki w Chinach było od początku dobrą decyzją?Źródło: The Information / fot. Yue Iris - Unsplash