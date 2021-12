Czego szukali Polacy w Google w 2021 roku?

Coroczne zestawienie.

Młodej Leokadii

Źródło: GoogleOsobny ranking poświęcono tematom, o których najczęściej mówiło się w 2021 roku. Tutaj polski ranking zdominował spis powszechny. Drugie miejsce zajął Afganistan, któremu miejsca ustąpiły szczepienia COVID-19, Kanał Sueski oraz Awaria Facebooka. Granica polsko-białoruska to dopiero 6 temat, wyprzedzający hasło "media bez wyboru", Konkurs Chopinowski 2021, Nowy Ład oraz... Podatek cukrowy.Źródło: GoogleZainteresowanie wzbudzają informacje związane z ludźmi. W 2021 roku pożegnaliśmy wiele znanych osób, interesowaliśmy się sportowcami, ale także Natsu (gwiazdą sekskamerek i Team X), trenerem Paolo Sousą i znanym posiadaczem niezliczonej ilości nieruchomości, Danielem Obajtkiem.Źródło: GoogleW ujęciu światowym sprawy wyglądały nieco inaczej, co nikogo nie powinno dziwić.Źródło: GoogleWśród muzyków w Polsce królował Mata. Drugie miejsce przypadło zespołowi Maneskin, a dopiero trzeciejYoung Leosi.Źródło: GoogleNajczęściej wyszukiwane teksty piosenek w Polsce? Mata - Patoreakcja, Ekipa - Zygzak oraz Mata - Kiss Cam. Ekipa - 3kipa to dopiero 5. miejsce, szok, prawda?Źródło: GoogleJeśli chodzi o filmy i seriale, królowały Diuna i Squid Game. Świat jarał się Eternals i Czarną Wdową, a Diuna zajęła dopiero trzecie miejsce. Skandal, to naprawdę dobry film.Źródło: Google