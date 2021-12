Robicie zakupy rodzinie na Allegro? Uważajcie na adres. Koniecznie muszą to zmienić

Jeśli dokonujemy jednej transakcji, a później dopiero za kilka dni lub tygodni kolejnej, to najczęściej nie zerkamy do adresu. Od razu wybieramy doręczenie pod drzwi, ewentualnie paczkomatem. Wszystko jest w porządku, kiedy poprzedni zakup był na nasze dane, ale w sytuacji zamawiania czegoś dla innej osoby lub na tymczasowe miejsce pobytu, wszystko się komplikuje.W takim przypadku sklep otrzymuje zlecenie na inny niż zamierzaliśmy adres. Oczywiście przez nasze niedopatrzenie, w końcu wszystko zgadza się z danymi w serwisie Allegro. Jednak brak wyrobienia w sobie odruchu dokładnego zerknięcia na omawiane informacje może doprowadzić, tak jak w moim przypadku, do wysłania towaru pod Kraków zamiast w rejon dość bliski Warszawie. I to już nie pierwszy raz. Sporo osób z mojej rodziny i znajomych także doświadczyło tej niedogodności związanej z interfejsem Allegro.

Tym razem udało mi się na czas powiadomić sprzedawcę, ale dane płatnika pozostały już niepoprawione, dobre i to / Foto: własne

Malutka poprawka oszczędzałaby nerwów klientom Allegro w naprawdę wielu przypadkach

Na szczęście podczas zamawiania godzinę później kolejnego przedmiotu, w końcu zauważyłem niepoprawny adres i zmieniłem go na swój domowy jeszcze przed ostatecznym kliknięciem. Traf chciał, że kilka dni temu kupowałem bożonarodzeniowe prezenty dla siostry żony i jej męża. A że mieszkają pół Polski dalej i w te święta nie będziemy się widzieć, po prostu podałem ich namiary w Allegro. Za to obie dzisiejsze transakcje powinny być dostarczone do mojego domu i były pierwszymi zakupami od tamtej pory.Drugi przypadek uratowałem, a co z pierwszym? Zaraz po spostrzeżeniu problemu zadzwoniłem do sklepu i wyjaśniłem sytuację, napisałem też maila. Nie było problemu, zdążyłem przed nadaniem paczki. Jeśli by było za późno, to już w tym roku nie zobaczyłbym swoich zakupów. Ewentualnie musiałbym prosić o ich wysłanie rodzinę. Poprzednimi razy nie zawsze ja czy inne osoby miały tyle szczęścia. Przynajmniej dobrze, że w moim przypadku inne pomylone adresy bez dostatecznie szybkiego wyjaśnienia sprawy znajdowały się mniej więcej w okolicy.Tego typu sytuacjom zaradziłaby bardzo prosta funkcja. Możliwość ustalenia domyślnych danych zakupu na Allegro. Ewentualnie każdorazowa konieczność wyboru jednego adresu z listy, jeśli mamy wprowadzonych kilka. Obecnie mając wpisanych wiele lokalizacji, zawsze system zaznacza nam automatycznie ostatnią, a nie główną. Oczywiście wdrożenie tego typu nowości nie wiązałoby się z wielomiesięcznymi testami, milionami wydanych złotówek czy długim paraliżem serwisu.