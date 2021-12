Młodzieżowe Słowo Roku 2021: poznaliśmy zwycięzcę

Stało się.

Młodzieżowe Słowo Roku 2021. Co to jest śpiulkolot?

Internetowe głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2021 zostało zakończone. Tym samym wiemy już, który z zaproponowanych w tegorocznym plebiscycie wyrazów uznano za najpopularniejszy wśród młodzieży. Młodzieżowe Słowo Roku 2021 nawiązuje do miejsca do spania. Wiecie już chyba o jakim słowie mowa?Organizator plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku, Wydawnictwo Naukowe PWN, poinformowało właśnie, że w tym roku zwyciężyło słowo "(miejsce do spania) z wynikiem 9656 głosów. Drugie miejsce przypadło wyrazowi "(na razie), któremu przypadło niewiele mniej, bowiem 9401 głosów. Trzecie miejsce na podium zajął nieco wyświechtany już zwrot ", na który zagłosowało 6665 internautów.Głosowanie cieszyło się sporym zainteresowaniem, internauci oddali w tym czasieNagrodę Jury kapituła przyznała w tym roku słowu mrozi (reakcja na coś żenującego), a konkurs z wyróżnieniem skończyło odciszyć (się), w oczywisty sposób nawiązujące do aktywacji mikrofonu po wyciszeniu w trakcie lekcji zdalnych.Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku wystartował 12 października bieżącego roku. Do 7 listopada internauci zgłaszali propozycje słów i wyrażeń, które walczyły o przejście do finałowego głosowania. W tym czasie do bazy napłynęło 10 350 zgłoszeń, w tym 2 457 różnych słów i wyrażeń.Źródło: PWN