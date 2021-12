CEO zwolnił 900 osób za pomocą Zooma. Oto viralowe nagranie

Kontrowersyjna metoda na zwolnienia.

Zwykło się mówić, że o pewnych rzeczach innych osób po prostu nie powinno się informować na odległość. Zerwanie z drugą połówką przez SMS? Jasne, to możliwe, ale po prostu nie wypada. Niewiele zrobił sobie z tego 43-letni CEO Better.com, Vishal Garg, który zaprosił 900 pracowników swojej firmy na widekonferencję na komunikatorze Zoom jedynie po to, aby przekazać im, że zostają zwolnieni w trybie natychmiastowym. O sprawie piszą media z całego świata.Szef internetowego pożyczkodawcy hipotecznego Better.com zwolnił około 900 pracowników podczas wideorozmowy na platformie Zoom. W swoim krótkim wystąpieniu zakomunikował, że musi zwolnić 15% pracowników ze względu na "trudne czasy". Szybko po tym poinformował, że wszystkie osoby zaproszone do rozmowy są zwolnione ze skutkiem natychmiastowym, a następnie zaatakował je, oskarżając o "okradanie klientów" poprzez brak produktywności.Film zarejestrowany przez jedną z pracownic stał się viralem na YouTube, TikToku oraz Facebooku.– powiedział Vishal Garg, dodając bez większych emocji, że "wcale nie chce tego robić".– mówił Garg.Podczas rozmowy Zoom Garg powiedział zwolnionym pracownikom, że firma zapewni odprawę w wysokości równowartości 4-tygodniowego zatrudnienia i jeden miesiąc pełnych świadczeń, a także ubezpieczenie w ramach pakietu.- pisał anonimowo CEO w komentarzach w serwisie Blind.– odpisywał krytykom. W swojej rozmowie z Fortune Garg przyznał, że był autorem cierpkich słów, kierowanych pod adresem zwolnionych.W rozmowie z Fortune Garg przekonywał, że cztery tygodnie temu firma rozpoczęła audyt danych dotyczących wydajności pracowników, w tym wskaźników nieodebranych połączeń telefonicznych, liczby połączeń przychodzących i wychodzących, pracowników spóźniających się na spotkania z klientem i innych wskaźników. Prawdopodobnie to on doprowadził do masowych zwolnień.Garg lubił swoich pracowników nazywać "głupimi delfinami", którzy "pracują zbyt wolno" i "stanowią dla niego powód do wstydu".Źródło: YouTube, Forbes