ESA: trzeba zatrzymać Elona Muska i jego podbój kosmosu

fot. SpaceX

Szef Europejskiej Agencji Kosmicznej nie wytrzymał i wezwał przywódców Starego Kontynentu do tego, aby przestali ułatwiać Elonowi Muskowi jego podbój kosmosu. Szef SpaceX ma bowiem obecnie dominować w nowej gałęzi gospodarki kosmicznej i wygląda na to, że nie wszystkim się to podoba.Josef Aschbacher, nowy dyrektor generalny ESA zwrócił uwagę na to, iż obecnie to Musk samodzielnie “ustanawia nowe zasady”.W wywiadzie dla serwisu Financial Times, szef ESA przekazał, iż w kolejnych latach przestrzeń kosmiczna będzie znacznie bardziej restrykcyjna pod względem “zagęszczenia” związanego między innymi z kolejnymi satelitami. Aschbacher chce, aby Europa miała równe szanse w starciu ze SpaceX oraz innymi, amerykańskimi potentatami kosmicznymi.Całkiem niedawno Niemcy wystąpiły do Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego o przyznanie specjalnego widma częstotliwości dla satelitów Starlink. Elon Musk uzyskał już zgodę na działanie około 30 tys. satelit pracujących ponad Ziemią. ESA nie chce, aby ta liczba rosła wraz z czasem. Musk z kolei jawnie mówi, iż jest gotów wydać w ramach SpaceX do 30 miliardów dolarów na rozwój sieci satelitarnego internetu Starlink.Rozwiązania Elona Muska są na tyle zaawansowane i duże, że innym firmom jest już ciężko je dogonić. Starlink i wspierany przez rząd Wielkiej Brytanii OneWeb prowadzą obecnie bitwę o mega-konstelację dziesiątek tysięcy satelitów, które będą dostarczały połączenie z szerokopasmowym internetem praktycznie do każdego zakątka Ziemi.A to dopiero początek, bowiem w tle nad swoim satelitarnym internetem pracują Chińczycy i Amazon - udoskonalając projekt Kuiper, który ruszy już w 2022 roku. Pęd do wykorzystania potencjału przestrzeni kosmicznej zdaje się tylko i wyłącznie przyspieszać. Wszystko to dzięki zmniejszającym się kosztom związanym ze startami rakiet oraz nowymi ofertami, które są przygotowywane przez Spacex i nie tylko.Jak to wszystko się skończy? Bardzo możliwe, że w postaci specjalnie zaprojektowanych regulacji.Źródło: FT / fot. SpaceX