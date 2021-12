Dostęp do Amazon Prime kupisz teraz w Play

Amazon Prime teraz także w Play

Amazon Prime to usługa, na którą czekaliśmy w Polsce przez wiele lat. W końcu, gdy amerykański gigant handlu w Internecie otworzył lokalną wersję swojego sklepu, w październiku tego roku udostępniono też Amazon Prime Przypomnijmy, Amazon Prime w promocji kosztuje obecnie. Usługa obejmuje bezpłatną i szybką dostawę produktów z amazon.pl, dostęp do serwisu Amazon Prime Video z wielokrotnie nagradzanymi filmami i serialami, dostępu do darmowych gier na PC dzięki Prime Gaming oraz specjalnych ofert z Prime Exclusive Deals.Członkowie Amazon Prime otrzymują możliwość bezpłatnej, krajowej dostawy nawet na następny dzień bez minimalnej wartości zamówienia. Obejmuje ona miliony artykułów z ponad 30 kategorii, np. elektronika, komputery, książki, moda, dom i kuchnia, narzędzia, artykuły sportowe, zabawki.Użytkownicy Amazon Prime otrzymują także nieograniczony dostęp do Amazon Prime Video – platformy streamingowej z popularnymi filmami i programami telewizyjnymi, w tym serialami Amazon Original TV.Prime Gaming to popularna na całym świecie platforma dla fanów gier. W ramach usługi można otrzymać darmowe gry na PC, ekskluzywną zawartość w grach oraz darmową miesięczną subskrypcję Twitch.Amazon Prime dla obecnych i nowych klientów abonamentowych w Play dostępny jest za 10,99 zł miesięcznie, z pierwszymi 30 dniami za darmo.Każdy klient posiadający abonament telefoniczny lub internetowy może aktywować usługę poprzez aplikację Play24 lub w przypadku użytkowników posiadających PLAY NOW TV, poprzez dekoder TV BOX.Użytkownicy, którzy mieli włączoną usługę Amazon Prime Video za 25 zł miesięcznie automatycznie otrzymali dostęp do wszystkich korzyści Amazon Prime w niższej cenie – za 10,99 zł.Źródło: Play