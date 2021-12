Adidas wkracza do świata kryptowalut i nawiązuje współpracę z projektami NFT

Wiemy, kto będzie nas ubierał w metawersie.

Tej jesieni Adidas, znany z zamiłowania do skrajnie oryginalnych pomysłów, staje na granicy kreatywności: Metawersum. Nasz cel? Widzieć, jak każdy z jej mieszkańców rozkwita. Metawersum to miejsce, w którym każdy może wyrazić swoje najbardziej oryginalne idee i być najbardziej autentycznym sobą, w jakiejkolwiek formie, jaką przyjmie. A dzięki blockchain [i NFT] ci pionierzy mogą posiadać kawałek tego, co tworzą.

To może być dopiero początek metaszaleństwa

Niemiecki gigant sportowo-modowy dołączył do grona firm, które zamierzają przyczynić się do internetowej rewolucji na skalę światową. Korporacja nawiązała współpracę z popularną giełdą kryptowalut Coinbase, platformą Sandbox i trzema podmiotami z branży NFT: Punks Comic, GMoney i BAYC. Oznacza to, że znana marka już w niedługim czasie może oferować cześć produktów w formie wirtualnej.- napisano w oficjalnym komunikacie firmy.Adidas był niejako zmuszony do takiego ruchu, ponieważ jego największy konkurent, czyli Nike, rozpoczął w połowie listopada współpracę z platformą Roblox i także ma ambitne plany wobec wirtualnych światów.W ostatnim czasie niemal codziennie pojawiają się informacje o kolejnych firmach, które wyrażają swoje zainteresowanie technologią NFT i wirtualną rzeczywistością. Z największych i najbardziej rozpoznawanych marek warto wymienić chociażby Porsche, Sony, Dolce & Gabbana, CNN czy Visa.Dla przypomnienia, NFT to niewymienialne tokeny, które reprezentują materialne i niematerialne przedmioty w przestrzeni cyfrowej, mające postać fragmentów kodu w sieci blockchain. Pozwalają one potwierdzić oryginalność i unikalność posiadanego dobra. Nie można stworzyć ich kopii ani w żaden sposób podrobić, więc przedmioty w formie tokenu NFT mogą osiągać dużą wartość, podobnie jak dzieła sztuki. Jest to rozwiązanie uważane za przyszłościowe głównie dlatego, że może okazać się niezbędne do funkcjonowania wirtualnego świata zwanego metawersum, który według twórcy Facebooka, Marka Zuckerberga, jest przyszłością internetu.W ostatnim czasie wokół alternatywnych wirtualnych światów i technologii NFT jest bardzo duży szum, a, jak wielokrotnie informowaliśmy, przedmioty w formie tokenów są sprzedawane za absurdalnie wysokie kwoty . Patrząc na zainteresowanie tematem i pieniądze, jakie są inwestowane w projekty z nim związane, można śmiało założyć, że nie jest to tylko chwilowa moda, a prawdziwa przyszłość internetu i naszej codzienności.Źródło: Cointelegraph / fot. tyt. Unsplash / Henry & Co.