Pierwszy wpis na Wikipedii licytowany jako NFT

NFT, czyli co?

"artystycznego wyrażenia tego, co [jak sądzi] miało dla niego znaczenie w tym ekscytującym momencie — że możesz zrobić coś niesamowitego lub coś, co w ogóle nie zadziała."





Szaleństwo związane z NFT trwa. Kolejne aukcje, których przedmiotem są wątpliwej przydatności dobra cyfrowe, nikogo już chyba nie dziwią. Tym razem na technologii wykorzystującej blockchain postanowili zarobić twórcy najpopularniejszej darmowej encyklopedii internetowej. Na aukcję trafił właśnie pierwszy wpis z Wikipedii - Hello, World!Wciąż mało kto wie, czym jest NFT. Przed przejściem do meritum tego wpisu, chętnie to wyjaśnię.NFT to bazujące na technologii blockchain tokeny odzwierciedlające unikatowość i wartość nabytych zasobów cyfrowych. NFT jest skrótem od wyrażenia Non-fungible Tokens oznaczającego to, że mowa o tokenach niewymienialnych – takich, których nie można wymienić na pieniądze, ani nic innego. Ze względu na ten fakt, a także na to, że każdy NFT jest unikalny w stosunku do pozostałych tokenów w danym łańcuchu, takie tokeny są wykorzystywane w branży kolekcjonerskiej, ponieważ ułatwiają weryfikację autentyczności danych zasobów (w tym wypadku wpisu na Wikipedii).Po co pobierać sobie GIF z Nyan Catem za darmo, skoro można od twórcy kupić sobie jego zremasterowaną wersję w postaci NFT za 2,2 miliona złotych , prawda?Aukcja zatytułowana "Narodziny Wikipedii" potrwa od 3 do 15 grudnia tego grudnia. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę, będzie mógł edytować wpis według własnego uznania. Jego autor, Jimmy Wales powiedział, że umożliwienie modyfikacji pracy wydaje się właściwym sposobemCzęść dochodów ze sprzedaży NFT wesprze WT.Social, projekt sieci społecznościowej z Walii, którego celem jest stworzenie zdrowej i bezpiecznej alternatywy dla tradycyjnych platform społecznościowych. WT.Social jest wolna od reklam i wykorzystuje model oparty na darowiznach, więc wszelkie dodatkowe pieniądze pomogą w dalszym rozwoju projektu.Nie wiem jak Wy, ale ja powoli przestaję nadążać... ;)Źródło: Christies