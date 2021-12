Nowy adres Roksa.pl? Uważaj na te serwisy

Ostrzegamy.

Oszuści podszywają się pod Roksa.pl

"Nie mamy nic wspólnego innymi witrynami , podszywającymi się teraz pod naszą markę"

26 listopada polskich internautów obiegła informacja o tym, jakoby serwis Roksa.pl został zamknięty . Wątpliwości wkoło tajemniczego zawieszenia działalności zostały rozwiane po tym, jak 30 listopada Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku poinformowała o zatrzymaniu 11 osób biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czerpiącej korzyści z ułatwiania prostytucji. W sieci pojawiły się strony podszywające się pod Roksa.pl. Były nawet przypadkiem "reklamowane" przez niektóre media.W Internecie szybko pojawiło się wiele stron internetowych podszywających się pod znany serwis z ogłoszeniami dla dorosłych. Żadna z nich nie jest prawdziwa - nawet te, do których kierowały niektóre media. Witryny te powstały wyłącznie po to, aby wyłudzać dane od internautów.Na zamieszanie zareagował serwis Roksa.pl, który na witrynie umieścił komunikat o treści:Widnieje on tuż pod obwieszczeniem o tym, że zaprzestanie działalności portalu jest spowodowane realizacją postanowienia Prokuratury.Nie dajcie się nabrać. Uważajcie.Źródło: mat. własny