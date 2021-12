NVIDIA gra dla WOŚP. Charity Stream to coś, co warto obejrzeć

Coroczna transmisja charytatywna NVIDIA.

Charytatywny stream NVIDIA dla WOŚP

Tradycji stanie się za dość. Firma NVIDIA także i w tym roku zorganizuje swój charytatywny stream, na którym wystąpią znani i lubiani twórcy. Tym razem firma połączy siły z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! Wydarzenie odbędzie się w dniach 6-11 grudnia, a wpływy z transmisji zostaną w całości przeznaczone na cel 30. Finału WOŚP, czyli zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.Od 6 do 11 grudnia potrwa stream charytatywny, który będzie uruchamiany codziennie we wczesnych godzinach porannych i aktywny przynajmniej do północy. Wśród zaproszonych gości znajdują się osobistości jak Piotr "Miniuwa" Bronszkiewicz, Cyber Marian, Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski, Kinga Kujawska, Paweł "Leh" Lehman, Wojciech "Łozo" Łozowski, Robert Makłowicz, Paweł "Saju" Pawełczak, Piotr "izak" Skowyrski, Stanisław "Tips" Wiertelak, Jakub "Smarte" Woźniak, Damian "Nervarien" Ziaja i inni.Wydarzenie to nie tylko granie. To także panele dyskusyjne, w ramach których widzowie poznają m.in. tajniki modowania kart graficznych czy dowiedzą się, w jaki sposób komputery i platforma NVIDIA Studio wspierają twórców w ich codziennej pracy. Zaplanowany na sobotę panel specjalny z Jurkiem Owsiakiem poprowadzi Karol Paciorek.Osoby, które wpłacą każdego dnia najwięcej pieniędzy na szczytny cel - 30. Finał WOŚP - zostaną uhonorowane wyjątkowymi nagrodami. Wśród nich znalazły się laptop Lenovo, kolekcjonerskie wersje gier i akcesoria, w tym fotele, klawiatury, myszki i słuchawki od marek Logitech, Omen, Quersus, Razer, SPC oraz SteelSeries. Przeprowadzone zostaną także charytatywne aukcje w serwisie Allegro, w których będzie można wylicytować między innymi trzy zmodyfikowane graficznie karty od Gigabyte (GeForce RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060). Za ich wygląd, inspirowany motywami związanymi z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, odpowiada Łukasz "CzugA" Maczuga, znany polski grafik samouk.