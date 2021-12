Ceny kart graficznych biją rekordy. Ile zapłacisz za nowy model?

Ceny rosną zamiast spadać

Dlaczego karty są takie drogie?

Karty graficzne za ponad 3 tys. zł

Jak kupować karty graficzne i wyposażenie PC?

Karty graficzne są nadspodziewanie drogie, ale po najlepsze modele i tak ustawiają się kolejki chętnych. Gracze komputerowi, którzy pragną rozrywki na najwyższym możliwym poziomie, muszą sięgać głęboko do kieszeni, jeżeli liczą na wymianę karty na jeden z najnowszych i najlepszych modeli na rynku.Gracze komputerowi zainteresowani najnowszymi i najbardziej wymagającymi tytułami na rynku wkładają bardzo dużo zaangażowania w to, żeby ich „pecet” był wyposażony w najlepsze możliwe podzespoły, na czele z kartą graficzną. Z każdym rokiem poziom wizualny gier rośnie i przekracza kolejne granice, dlatego w ślad za tym konieczne są inwestycje w coraz lepszy sprzęt.Duże wydatki nie zaskakują zaangażowanych użytkowników. Jednak sytuacja, w której wyłącznie nowoczesna karta graficzna kosztuje tyle, ile całkiem niezły, markowy laptop, może szokować postronnych obserwatorów rynku.Prym na rynku kart graficznych wiodą dwie marki – GeForce oraz Radeon. Dziś flagowe warianty bywają droższe nawet o 70-80% względem cen sprzed 2-3 lat. Koszt topowych kart nieustannie rośnie, co wynika z kryzysu, w którym pogrążył się ten segment rynku. Dochodzi do sytuacji, w których promocje sklepowe skłaniają najbardziej zaangażowanych użytkowników do ustawiania się w długich kolejkach (np. do Media Expert przy okazji specjalnej promocji RTX DAY).To nie żart – w związku z marzeniem o nowej, zaawansowanej karcie graficznej być może zaczniesz sprawdzać, gdzie oferowane są najkorzystniejsze pożyczki. Znajdziesz je na stroniePrzyczyna jest prozaiczna – po prostu mimo ogromnego zainteresowania na rynku istnieje problem z podażą kart. Występują ograniczenia w dostępności wiodących modeli, dlatego ceny nieustannie są windowane. Jak twierdzi prezes Nvidia (producent kart GeForce) ograniczona podaż będzie występować jeszcze w co najmniej 2022 roku. Dlatego nie należy spodziewać się szybkich obniżek na rynku polskim ani światowym, co nie znaczy, że nie warto szukać specjalnych okazji i dobrych promocji.Aktualne ceny tych kart graficznych mogą przyprawić o zawrót głowy:• GeForce RTX 3060 Gaming X Trio – od 4962 zł,• GeForce RTX 3060 Gaming X – od 3699 zł,• GeForce RTX 3060 Eagle OC 12G – od 4878 zł.Umówmy się – tak zaawansowane wyposażenie komputera interesuje wyłącznie osoby, które budują PC do zadań specjalnych. Gra w najnowsze gry, z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanej grafiki wymaga podobnych inwestycji.Przede wszystkim zastanów się, czego potrzebujesz, aby Twój komputer spełniał swoje zadania. Inne podejście ma np. producent muzyczny niż profesjonalny gamer. Oprócz karty graficznej trzeba też wykupić nowoczesny procesor, niezawodny dysk twardy czy pozostałe podzespoły tworzące mocnego „peceta”.Wyselekcjonuj urządzenia wpisujące się w Twoje kryteria. Sprawdź, ile możesz zaoszczędzić dzięki promocjom czy zakupom np. w zagranicznych sklepach internetowych. Być może sprowadzenie poszczególnych części z zagranicy mimo droższej wysyłki i czasu oczekiwania wciąż się opłaca. Poza tym rozważ, na ile możesz sobie aktualnie pozwolić. Jeśli interesuje Cię pożyczka 3000 zł , wiele firm udziela jej bez zbędnych formalności.Czy komputer ma dla Ciebie aż tak duże znaczenie? Czy masz w sobie gotowość do poważnych inwestycji w sprzęt? Rozrywka gwarantowana przez wbudowanie do komputera karty graficznej z górnej półki wydaje się bezcenna.Źródło: Artykuł sponsorowany / foto. unsplash.com