Odbiór paczki z Paczkomatu w dniu nadania nareszcie w kolejnych miastach

Doczekaliśmy się.

Odbiór paczki z Paczkomatu w dniu nadania

Białystok

Bielsko-Biała

Bydgoszcz

Częstochowa

Gdańsk

Gdynia

Gliwice

Katowice

Kraków

Lublin

Olsztyn

Poznań

Radom

Rzeszów

Sosnowiec

Szczecin

Toruń

Wrocław

W połowie września tego roku nieodżałowany InPost ogłosił start swojej nowej usługi. Dzięki InPost Same Day Delivery mieszkańcy Warszawy oraz Łodzi mogli odbierać z Paczkomatów paczki w dniu ich nadań. Z przyjemnością informujemy, że praktyczna usługa została rozszerzona na nowe miasta. Ich lista jest już całkiem pokaźna!InPost nareszcie ogłosił zwiększenie zasięgu usługi InPost Same Day Delivery na kolejne miasta.przesyłki z Paczkomatów w dniu nadania będzie można od teraz odbierać także w następujących miejscowościach (kolejność alfabetyczna):Taka usługa w okresie przedświątecznym okaże się z pewnością nieoceniona. Niestety, Paczkomaty są obecnie często przepełnione, więc przesyłki mogą trafiać na jakiś czas do innych Paczkomatów, niż wskazane.Aby otrzymać paczkę tego samego dnia, musi zostać spełnionych kilka warunków. Przesyłka musi zostać nadana w obrębie jednego z wyżej wymienionych miast i trafić do lokalnego centrum dystrybucji maksymalnie do godziny 16:30. Jeśli tak się stanie, zostanie ona umieszczona w Paczkomacie już wieczorem.Co ważne, nadawca oraz odbiorca nie ponoszą jakichkolwiek kosztów za korzystanie z Same Day Delivery.Źródło: InPost