Włącz Facebook Protect albo utracisz dostęp do konta na Facebooku

Zostałeś ostrzeżony.

Jak włączyć Facebook Protect?

"Twoje konto może być potencjalnie odwiedzane przez znacznie większą liczbę osób, dlatego wymagamy silniejszych zabezpieczeń. Facebook Protect to zaawansowany program zabezpieczeń, który ułatwia ochronę kont takich jak Twoje"

Kilka dni temu okazało się, że Facebook Protect trafi do Polski. Uruchomiony w Stanach Zjednoczonych jeszcze w 2019 roku program umożliwia bardzo dobre zabezpieczenie konta na Facebooku przed dostępem niepowołanych osób. Najpopularniejszy na świecie serwis społecznościowy zaczął nakłaniać Polaków do włączenia Facebook Protect. Bez aktywacji tej usługi dostęp do Facebooka nie będzie możliwy.Niektórzy Polscy internauci po włączeniu aplikacji Facebooka mogli uważać, że padli ofiary oszustwa. Uspokajamy. Komunikat o treści "Na włączenie funkcji Facebook Protect masz jeszcze 15 dni" jest rozsyłany przez medium należące do Marka Zuckerberga, a Wy faktycznie macie 15 dni na podjęcie jedynej słusznej decyzji. Jedynie, bowiem po wskazanym terminie osoby, które nie aktywują Facebook Protect, utracą dostęp do swoich kont.Źródło: mat. własny- głosi komunikat.Powiadomienia są prezentowane zarówno w aplikacjach mobilnych, jak i przeglądarkach internetowych.Po kliknięciu przycisku "Włącz" użytkownik jest przenoszony na specjalną podstronę, gdzie może zweryfikować siłę swojego hasła oraz aktywować weryfikację dwuetapową (2FA), jeśli jeszcze tego nie zrobił. Hasło okaże się zbyt słabe? Będziesz musiał ustawić nowe, trudniejsze. Facebook Ci to ułatwi, serwując stosowne podpowiedzi.Co interesujące, komunikat jest prezentowany także tym osobom, które ustaliły wcześniej 2FA oraz naprawdę skomplikowane hasło. Meta twierdzi, że w ramach Facebook Protect konta objęte są dodatkowym monitoringiem w zakresie ataków hakerskich. Być może aktywacja tej funkcji poprawia bezpieczeństwo kont? Hm...Źródło: mat. własny