Co oglądali Polacy na YouTube w 2021 roku? EKIPA, Stand-upy i sanah (lista)

Najpopularniejsze filmy na polskim YouTube.

Co oglądali Polacy na YouTube w 2021 roku?

Najpopularniejsze teledyski na YouTube w Polsce w 2021 roku

Najpopularniejsze kanały YouTube w Polsce w 2021 roku

EKIPA TEAM X Fusialka Tobiasz GENZIE WATAHA - Krulestwo Fairout REMBOL MĄDRA SOWA Karol Friz Wiśniewski

Lista najpopularniejszych twórców YouTube Shorts w Polsce w 2021 roku

czvjnik Muffinaart JUSTEK FREESTYLE kotlesiu GIBBON Millo_ piter Ostry Dravius SagiPL

Grudzień jest miesiącem podsumowań i tych z pewnością nie zabraknie także na łamach naszego serwisu. Otrzymaliśmy właśnie interesujące dane z Google Polska i nie zawahamy się Wam im przedstawić. Utworzone zestawienie dotyczy najchętniej oglądanych przez Polaków filmów na YouTube w 2021 roku. Coś czujemy, że będziecie nim zaskoczeni.Ranking najpopularniejszych filmów na YouTube w Polsce otwiera EKIPA. Chodzi konkretnie o film, czyli teledysk do popularnej piosenki tego projektu.Drugie miejsce zajął Karol Friz Wiśniewski ze swoim nagraniemTrzecie miejsce to Mateusz Socha i jego wideoO ile pierwsze miejsce nie stanowi większego zaskoczenia, to pozostałe pozycje na podium... hm. Jeszcze ciekawiej kształtują się kolejne filmy z pierwszej dziesiątki. Są nimi:Pierwsze miejsce dla Maty? Może w przyszłym roku. Najpopularniejszym teledyskiem w polsce był "Ale jazz!" od Sanah i Vito Bambino. Druga pozycja to Sobel i "Fiołkowe pole". Dopiero trzecie miejsce na podium zgarnął Mata z "Kiss cam (podryw roku)". Warto zauważyć, że młody raper ma aż trzy kawałki w TOP10 najchętniej oglądanych teledysków w Polsce.Zauważyliście coś? Mata, Sanah i Sobel absolutnie zdominowali ten ranking.Źródło: Google