Polkomtel przejął Aero2 i wRodzinie. Operator Plusa nowym właścicielem sieci

Operator sieci Plus przejmuje Aero2 i wRodzinie, ale wciąż będzie prowadził ich usługi bez zmian

Już kilka miesięcy temu we wrześniu 2021 roku operator sieci Plus poinformował, że jest na drodze do przejęcia sieci Aero2. Możecie ją znać już od 2008 roku, kiedy to ruszyła ze swoją ofertą wraz z socjalnym darmowym dostępem do Internetu, choć z lejkiem 0,5 Mb/s. Teraz sieć stała się formalnie częścią Polkomtela, czyli operatora Plusa.Co ważne obecny właściciel podkreśla, że tak naprawdę dla klientów nic się nie zmieni. Abonenci Aero2 czy telefonii wRodzinie będą mieli nieprzerwany dostęp do świadczonych usług (także w ramach darmowego wariantu Aero2), a same marki Aero2 i wRodzinie będą wciąż funkcjonować. Oczywiście w późniejszym czasie zawsze może dojść do zmian, ale Polkomtel jak na razie nie dzielił się długofalowymi planami. Sami klienci będą poinformowani o zmianie właściciela w indywidualnej korespondencji.