Elon Musk naśmiewa się z ściereczki od Apple. Zobaczcie odpowiedź Tesli

fot. Tesla

Elon Musk idzie w zaparte jeśli chodzi o trollowanie. Szef Tesli pokazał na Twitterze nowe, firmowe gadżety. To między innymi gwizdek ze stali nierdzewnej o nazwie “Cyberwhistle”. Oczywiście pamiętajcie, aby nie brać tego wszystkiego na poważnie.Elon naśmiewa się w ten sposób z ostatnio zaprezentowanej ściereczki do czyszczenia od Apple - Amerykanie zażyczyli sobie za nią prawie 100 złotych. Co ciekawe, gwizdek w kształcie Cybertrucka wyprzedał się… w kilka godzin.Gwizdek w kształcie Tesla Cybertruck został oznaczony jako produkt “premium kolekcjonerski” - jak nazywa go Tesla na swojej stronie internetowej. Cała konstrukcja została wykonana ze stali nierdzewnej klasy medycznej i dołącza do listy innych towarów, które Tesla na co dzień sprzedaje w swoim sklepie internetowym. Wśród nich można wymienić chociażby… parasol. Amerykanie mają także na stanie repliki konkretnych samochodów.Nic dziwnego, że Cyberwhistle tak szybko się wyprzedał. Prawdziwy Cybertruck notuje bardzo duże opóźnienia i nie wiadomo, kiedy wspomniany samochód pojawi się w sprzedaży. Niektóre wypowiedzi Elona Muska sugerowały, iż może to nigdy nie nastąpić. Najnowsze dane mówiąo o tym, iż Cybertrucka zobaczymy w sklepach zapewne dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Do tej pory musimy zadowolić się jedynie gwizdkiem.Elon Musk wprowadzając Cyberwhistle do sprzedaży wyśmiał Apple i cenę 19 dolarów za ściereczkę do czyszczenia ekranów . W jednym ze swoich tweetów amerykański miliarder napisał również “Blow the whistle on Tesla”, co można uważać za żart skierowany do osób, które w ostatnich miesiącach ujawniły brudy i nieprzyjemne sytuacje dziejące się wewnątrz firmy Muska.To także nie pierwszy raz, kiedy Musk solidnie trolluje swoją społeczność i fanów Tesli. Wystarczy przypomnieć, że jego firma Boring Company swego czasu wprowadziła do sprzedaży również dedykowany miotacz ognia.Źródło: Tesla / fot. Tesla