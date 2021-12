Masz ostatnią szansę na zakup obrzydliwego swetra Microsoftu

Tak kiczowate, że aż piękne.

Microsoft ugly sweater 2021

A więc tradycji stało się zadość. Podobnie jak w ubiegłym roku , Microsoft wystawił na sprzedaż swoje kiczowate swetry świąteczne. Urocze ubrania nawiązujące tematycznie do systemów Windows w najpopularniejszych rozmiarach wyprzedały się na pniu. Część zysków ze sprzedaży "obrzydliwych swetrów" (ang. ugly sweaters) kierowana jest na cele charytatywne.Tegoroczne swetry Microsoftu nawiązują tematycznie do kultowej gry Saper. Dla tych, którzy są zbyt młodzi, aby ją pamiętać: Saper to gra logiczna dodawana do większości wersji systemu Windows. Zadaniem graczy jest klikanie na kwadraty i oznaczanie wszystkich pól, na których ich zdaniem nie ma min. Tropem są cyfry prezentowane na polach wolnych od pułapek. W poprzednich latach projekt bluz związany był z Windowsem XP oraz programem MS Paint.Na tegorocznym swetrze widnieje choinka z charakterystycznymi dla Sapera kratkami, wypełnionymi śniegiem i minami. Znana z gierki buźka ma na sobie czerwono-białą czapkę świąteczną, a w okienkach na wyniki widnieją liczby 1990 i 2021. To nawiązanie do lat, w których Saper został po raz pierwszy wydany oraz roku, w którym do sprzedaży trafił omawiany tu sweter.Jeśli chcecie kupić sweter Microsoftu, kupicie go pod tym adresem . Cena to 74,99 dolarów (ok. 300 złotych). Do niej należy doliczyć koszt wysyłki do Polski w wysokości 15 dolarów (ok. 60 złotych). Do wyboru pozostały rozmiary SM, XL oraz 2 XL. Wbrew swojej nazwie swetry są całkiem urocze, więc... może to dobry pomysł na prezent dla jakiegoś geeka lub siebie samego? ;)W tym roku Microsoft przekazał 100 000 dolarów (ok. 400 000 złotych) na AbleGamers, czyli organizację charytatywną, która pomaga osobom niepełnosprawnym czerpać frajdę z grania w gry za pomocą dopasowanych do ich stanu zdrowia metod sterowania.Źródło: mat. własny