Znana strona z ogłoszeniami ułatwiała prostytucję. Policja zatrzymała 11 osób

No i wszystko jasne.

Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą ułatwiającą prostytucję

"Jak ustalili śledczy, za każde z kilkunastu tysięcy ogłoszeń zamieszczonych miesięcznie na tym portalu, pobierali opłatę w wysokości 50 złotych. Właściciel oraz pracownicy uczynili sobie z przestępstwa kuplerstwa stałe źródło dochodu. Przez 15 lat tego procederu mogli zarobić ponad 40 milionów złotych"

No i to by było na tyle. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku poinformowała o zatrzymaniu 11 osób biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej czerpiącej korzyści z ułatwiania prostytucji. Na przestrzeni 15 lat działalności firmy uczynili z kuplerstwa stałe źródło swojego dochodu. Kuplerstwo to zachowanie polegające na ułatwianiu innej osobie uprawiania prostytucji.Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wspólnie z białostocką Prokuraturą Krajową już ponad rok wzięli pod lupę działalność jednego ze znanych portali internetowych z ogłoszeniami dla dorosłych. Podejrzewano, że właściciel wraz z osobami zatrudnionymi ułatwiają uprawianie prostytucji, co jest przestępstwem w świetle artykułu 204. ust. 1 KK.- czytamy w policyjnym komunikacie.W ubiegłym tygodniu niemal 50 policjantów z podlaskiego garnizonu wspieranych przez funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji, zatrzymało na terenie Małopolski 11 osób zatrudnionych w firmie. Przeszukano też blisko 20 pomieszczeń z nimi związanych.Zatrzymani mieszkańcy Małopolski w wieku od 31 do 43 lat usłyszeli już zarzuty. Za założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast za udział w niej do 5 lat. Za kuplerstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.Źródło: KWP