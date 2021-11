Darmowa wysyłka na Allegro już od złotówki. Wojna z Amazon.pl trwa

Rewelacyjne wieści.

Darmowa dostawa na Allegro przy zamówieniach już za 1 zł

Powiedzmy to sobie otwarcie: usługa Allegro Smart! jest prawdziwym przebojem. W ramach niewielkiej miesięcznej lub rocznej opłaty użytkownicy mogą cieszyć się bezpłatną dostawą zamówionych towarów do punktów odbioru lub bez pośrednio pod drzwi, nie wspominając już o darmowych zwrotach. Darmowa dostawa na Allegro była do tej pory dostępna dla zakupów od jednego sprzedawcy na kwotę większą niż 40 złotych. Już wkrótce limit ten może zostać zniesiony!Serwis Cashless.pl poinformował, że 30 listopada ruszyły na Allegro testy darmowej wysyłki dla zamówień na kwotę mniejszą niż 40 złotych. Za darmo zostaną wysłane nawet te towary, których wartość jest minimalna i wynosi 1 złotówkę. Jest haczyk: Allegro do testów zaprosiło tylko wybranych, o czym komunikuje indywidualnymi wiadomościami wysyłanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej, a eksperyment potrwa do 31 stycznia 2022 roku.Jak donosi serwis źródłowy, klientów Allegro podzielono w ramach testów na trzy grupy osób. Pierwsza może korzystać z darmowej wysyłki w ramach Allegro Smart! dla towarów zakupionych u jednego sprzedawcy za cenę 40 złotych lub wyższą, druga - za 30 złotych, a trzecia - za 1 złotówkę.Działanie Allegro może być odpowiedzią na rewelacyjną ofertę serwisu Amazon w Polsce . Od kiedy gigant oficjalnie wkroczył do Polski i otworzył swój sklep pod adresem Amazon.pl, konkurencja na rynku e-commerce wzrosła. Dość powiedzieć, że bogatą w korzyści usługę Amazon Prime udostępniono w naszym kraju w szokująco niskiej cenie 49 złotych za rok.Ze smutkiem informuję, że moje 16-letnie konto na Allegro nie zostało objęte programem. Być może do Was uśmiechnie się szczęście!Źródło: Cashless.pl