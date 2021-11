Telewizja Polska uruchomi kanał TVP Nauka. Co tam zobaczymy?

Już teraz działa serwis internetowy.





Co będziemy mogli tam oglądać?

fot. zrzut ekranu ze strony TVP Nauka

To… nie koniec?

Telewizja Polska prężnie się rozwija. TVP uruchomiło serwis internetowy poświęcony nauce, a już w październiku 2022 roku mamy zobaczyć kolejny, dedykowany kanał telewizyjny. Póki co przygotowania do uruchomienia kanału trwają.TVP Nauka w postaci nowego kanału i dedykowanego portaluTVP Nauka oferuje na ten moment ciekawostki oraz artykuły informacyjne wprost ze świata nauki. Na stronie znajdziemy takie kategorie, jak między innymi: technologie, przyroda, kosmos, ekonomia, fizyka i chemia, Ziemia czy archeologia. Mamy też komentarz eksperta na temat nowego wariantu COVID-19, a także tekst o wirtualnej rzeczywistości pomagającej pokonać lęk wysokości.Wirtualnemedia zdradzają, że koszt przygotowania oferty programowej oraz dystrybucji TVP Nauka to około 40 milionów złotych.Co więc znajdziemy w ramówce? Między innymi programy poświęcone technologii, medycynie, chemii, fizyce, naukom ścisłym czy ekologii. Sama stacja będzie nadawała nie mniej niż 17 godzin na dobę - to całkiem sporo i widać, że Telewizja Polska zdecydowanie będzie potrzebowała dobrych materiałów na start. Nie ma co się dziwić, że kanał TVP Nauka zostanie uruchomiony dopiero w przyszłym roku.Wiemy także, że magazyny popularnonaukowe, filmy dokumentalne, telenowele dokumentalne oraz poradniki będa odpowiadały za około 63 proc. całej ramówki emitowanej przez kanał TVP Nauka.W drugiej połowie 2022 roku zostaną uruchomione także dodatkowe kanały telewizyjne - TVP Muzyka oraz TVP 4K. Oba będą odpowiadały za segment czysto rozrywkowy. Chwilę wcześniej, TVP ma uruchomić również specjalną, naziemno-internetową platformę cyfrową.Czy stworzenie TVP Nauka to dobry pomysł? Na pewno tak. Kanały z treściami tego typu zawsze radziły sobie w Polsce dobrze. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że materiały Telewizji Polskiej będą zawierały dobrą, merytoryczną jakość.Źródło: Komputer Świat / fot. TVP Nauka - Facebook