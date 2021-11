UOKiK sprawdza, czy influencerzy promują scam. Maffashion i Kruszwil zagrożeni karą

Ciężkie czasy dla influencerów.

Czy Polscy influencerzy promują scam?

"Rozpocząłem postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić zaangażowanie influencerów w promowaniu scamu. Sprawdzimy, czy twórcy weryfikują oferty komercyjnej współpracy i jak się zachowują, gdy zostaną wykryte nieprawidłowości, w tym czy wycofują się z reklamowania produktu bądź oferują naprawę szkody swoim followersom. Nie można bezrefleksyjnie decydować się na wątpliwą współpracę tylko z pobudek finansowych. Każdy influencer powinien przestrzegać prawa przy promowaniu produktu bądź usługi oraz brać odpowiedzialność za swoje działania"

"Odbiorcami treści w mediach społecznościowych są w dużej mierze osoby młode, które mimo obeznania z nowymi technologiami niekoniecznie potrafią rozróżnić neutralną informację od reklamy. Ufają, że ktoś rzeczywiście poleca produkt, ponieważ jest z niego zadowolony, a nie dlatego, że dostał za to wynagrodzenie. Influencerzy powinni być świadomi tej odpowiedzialności, zwłaszcza za najmłodszych konsumentów"

Pierwsze kary dla influencerów

Kruszwil Marek Kruszel

MD Marcin Dubiel

Maffashion Julia Kuczyńska

Marley Marlena Sojka

"Takie zachowanie odczytujemy jako brak współpracy z Prezesem Urzędu w toku prowadzonego postępowania, za co grożą osobne sankcje finansowe. Z tego też powodu wszcząłem postępowania w sprawie nałożenia kary za brak udzielenia informacji. Nie wykluczamy kolejnych tego rodzaju działań – zarówno względem przedsiębiorców, którzy nie udzielają informacji w postępowaniu dotyczącym kryptoreklamy, jak i tzw. scamu"

Polscy influecerzy nie będą mieli w nadchodzących tygodniach lekkiego życia. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił bardzo blisko przyjrzeć się im działaniom w naprawdę wielu sferach. UOKiK sprawdza m.in czy treści sponsorowane są właściwie oznaczone i czy mogą wprowadzać potencjalnych konsumentów w błąd . To nie wszystko, bowiem UOKiK bada też umowy influencerów. Reakcja twórców jest zauważalna - influencerzy ze strachu przez UOKiK zaczęli lawinowo oznaczać sponsorowane treści . Urząd teraz sprawdzi, czy influencerzy promują tzw. scam.– mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.Czym jest scam? Scam to działanie mające na celu wprowadzenie innej osoby w błąd. Influencerzy robią to najczęściej zachwalając de facto nieistniejące promocje, ukrywając istotne cechy produktu lub wyolbrzymiając jego niektóre właściwości. Przykładów nie trzeba szukać daleko. Niedawno internauci byli oburzeni, że influencerzy w zamian za wynagrodzenie zachwalali produkty, informując, że mają one mocno obniżone ceny – np. z 600 zł na 150 zł. Promocja była fałszywa, a niektórzy nie dostali nawet zamówionego produktu.– mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.Uważasz, że któryś ze znanych ci influencerów promuje oszustwo lub wprowadza widzów w błąd? Zgłoś to pod adresem emailowym scam(at)uokik.gov.pl.Dowiedzieliśmy się, że wielu twórców odmawia udzielania informacji o zawartych umowach, zasadach współpracy i oznaczania publikowanych treści. Część adresatów nie odebrała nawet korespondencji lub nie odpowiedziała na zadane pytania. Nie przesłała również wymaganych dokumentów. Postępowania w sprawie nałożenia kary za brak współpracy w toku postępowania dotyczą:– dodaje Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.Źródło: UOKiK